“The Witcher”: Neustart mit Hemsworth sorgt für Erregung

Liam Hemsworth wird nach dem Abgang von Henry Cavill zum „Witcher“ und legt die Kult-Rolle noch brutaler an. Die Kontroverse ist groß, der Hype ebenso. Platz 1 der Netflix Charts gilt als fix.

Drei Staffeln lang ließ Henry Cavill als „The Witcher“ die Herzen der Fantasy-Serien Fans höherschlagen. Jetzt wird der durch „Tribute von Panem“-Star Liam Helmsworth ersetzt und der sorgt für mächtig Aufregung, die bei den Kritikern von Entzückung („Hemsworth ist glücklicherweise ein würdiger Ersatz, der aus einer unmöglichen Situation das Beste herausholt“, so „Moviepilot“) bis Enttäuschung („Staffel 4 von The Witcher ist ein neuer Tiefpunkt für die Netflix-Show“, „GameStar“) reicht.

Auch Hemsworth, der lange zögerte, die große Rolle zu übernehmen („Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, ob ich das machen will, denn ich weiß, wie sehr die Fans an dieser Figur hängen“), ist vom Fan-Hass in Internet überrascht. „Man braucht ein dickes Fell!“

Hemsworth (o.) ersetzt Cavill (u.)

Die acht neuen Folgen, die seit Freitag (30. Oktober) auf Netflix laufen und an das spannende Staffelfinale mit der zerstörten Magierburg Aretusa und der durch ein ominöses Portal geklonten Hexertochter Ciri (Freya Allan)ansetzt, lässt die in alle Winde verstreute Loge der Zauberinnen ihre Wunden lecken. Geralt von Riva (Hemsworth) ist gemeinsam mit seinem loyalen Freund Rittersporn (Joey Batey) und der kessen Jägerin Milva (Maria Barring) auf dem Weg nach Nilfgaard, um die vermeintliche Ciri aus den Fängen des Kaisers Emhyr var Emreis (Bart Edwards) zu befreien. Und das mit deutlich mehr Brutalo-Kämpfen als in den letzten Staffeln. Kompromissloses Staffel-Finale inklusive.

Mit der 4. Staffel wird „The Witcher“ wohl schon am Wochenende „Das Monster von Florenz“ von Platz 1 der Netflix-Serien-Charts stürzen. Die 5. und letzte Staffel, bei der wieder Liam Helmsworth die Hauptrolle übernimmt wird für Herbst 2026 erwartet.