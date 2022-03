TWM-Kerstin: Spott wegen Übergewicht

Sängerin Kerstin möchte Karriere machen. Dafür muss sie jedoch auch abnehmen. Die Fans machen sich darüber lustig

"80 Kilogramm? Nie im Leben" - Kerstin verlautbarte bei "Teenager werden Mütter", dass sie ungefähr 30 Kilogramm abnehmen müsse, um wieder ihr Wunschgewicht von 50 Kilogramm zu erreichen. Das ATV-Sternchen hat gerade seinen ersten Song herausgebracht und möchte jetzt weiter an der großen Gesangskarriere basteln. Da sei es Kerstin natürlich bewusst, dass sie ebenso an ihrem Äußeren arbeiten müsse.

Atemlose Kerstin

Ihre ersten Trainingseinheiten mit Coach Christopher Frank kann man im TV verfolgen. Die Fans der erfolgreichen Doku-Soap finden es zwar gut, dass Kerstin etwas gegen den überflüssigen Speck unternehmen möchte, sind jedoch der Meinung, dass sie bei ihrem Gewicht ordentlich geflunkert habe. In den Kommentaren vermuten die Internetuser, dass sie weit über 100 Kilogramm wiegen müsse. Außerdem hagelt es Kritik an dem Trainer: "Joggen, gleich am Anfang?" oder "Anfangs eher Sport betreiben, der nicht so auf die Knochen geht", lauten zwei der Fan-Postings. Mehr als 300 Meter schaffte Kerstin aber ohnehin nicht.