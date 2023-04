Das große Finale des Bachelor 2023 findet am 10. Mai statt, wo sich die beiden letzten verbliebenen Kandidatinnen um das Herz von David Jackson duellieren werden. Die eine hatte bereits im Vorfeld als Favoritin gegolten, während der anderen nur Außenseiterchancen eingeräumt wurden.

Angelina steht im großen Finale des Bachelor 2023! Die vorletzte Rose vergibt David Jackson damit an die Frau, der schon zu Beginn die höchsten Gewinnchancen eingeräumt wurden. Die 28-Jährige hatte das erste Einzeldate mit dem Bachelor und ihn seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Die Beiden haben lange Gespräche geführt, gemeinsam gelacht und auch intime Momente miteinander geteilt. Nicht erst seit ihrem ihrem ersten Kuss in der siebten Folge ist die gegenseitige Anziehung zwischen David und Angelina offensichtlich. Die lockere und leidenschaftliche Albstädterin misst sich damit im großen Finale am 10. Mai mit ihrer Konkurrentin.

Lisa qualifiziert sich ebenso für das große Finale des Bachelor 2023! Auch die Frau, die zu Beginn eine äußerst harte Schale gezeigt hatte und nur schwer zu knacken war, kommt somit eine Runde weiter. Oft wurde ihr Auftreten als lustlos oder mürrisch dargelegt Die 32-jährige Potsdamerin beschreibt sich selbst so: „Ich bin eine lebensfrohe, abenteuerlustige und aufgeschlossene Frau, die gern nach den Sternen greift, dabei aber nicht den Boden unter den Füßen verliert“. Dadurch hat Jackson sein Herz an sie verloren! Die Außenseiterin konnte sich in einer spektakulären Halbfinalshow also für viele überraschend für das große Finale qualifizieren.

Das war das Halbfinale

In der zehnten Folge der Show besucht David die Heimatstädte von Angelina, Chiara und Lisa, um ihre Familien kennenzulernen. Er trifft auf Utzes Schwester, beste Freundin und dann auch ihren Vater. Bei Lisa stellt er sich ihrem Bruder und ihrer besten Freundin vor und bei Chiara in Soest lernt er ihre beste Freundin Elli sowie ihre Mutter und ihren Stiefvater kennen. In der Nacht der Rosen muss David schließlich eine schwere Entscheidung treffen und entscheidet sich, Chiara nach Hause zu schicken.

Vor dem Halbfinal-Showdown

Vor der neunten Nacht der Rosen beim Bachelor fühlt sich David Jackson in einem Gefühlschaos gefangen. Nach vier Dreamdates mit verschiedenen Frauen hat er starke Gefühle für mehrere der Kandidatinnen entwickelt und weiß nicht, wie er sich entscheiden soll. Obwohl er Lisa und Angelina als besondere Favoritinnen betrachtet, hat er auch für Chiara und Jetty starke Gefühle. In einem Interview gibt er zu, dass er sich in einer schwierigen Lage befindet und es ihm schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Er beschreibt seine Gefühle als mehr als nur "Schmetterlinge im Bauch" und erkennt, wie kompliziert und verrückt die Situation ist. Trotzdem wusste er, dass er vor einer wichtigen Entscheidung steht...

Das große Finale

... die er nun also getroffen hat. Am 10. Mai um 20:15 duellieren sich damit Favoritin Angelina und Außenseiterin Lisa ein letztes Mal um die finale Rose und damit das Herz von David Jackson!