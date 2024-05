Überraschung! GZSZ holt deutschen Superstar

Die deutsch Soap hat bald einen neuen Mitwirkenden.

Lars Brunner, ein plastischer Chirurg, der in Deutschland studiert hat, kehrt nach einem langen Aufenthalt in den USA nach Berlin zurück und wird ab sofort von Hardy Krüger (56) bei der RTL-Serie „ Gute Zeiten, schlechte Zeiten “ gespielt.

Spiele so gerne

Der Schauspieler, der am 9. Mai Geburtstag hat, übernimmt damit eine Gastrolle im Hauptcast der RTL-Serie und freut sich über sein neues Engagement: „Seit vier Jahren bin ich in Berlin zu Hause und war schon oft in Babelsberg – zum Beispiel wegen verschiedener Synchronarbeiten. Dort hat sich wohl herumgesprochen, dass Hardy wieder drehen will. Dann klingelte das Telefon. Ich musste nicht lange überlegen, denn ich spiele für mein Leben gerne. Die Schauspielerei ist die Arbeit, die mir großen Spaß macht. Und GZSZ ist eine der Serien, die es gefühlt schon immer gab und heute eine der wenigen Serien ist, die es noch gibt. Ich habe schon fast überall mitgespielt, nur noch nicht bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten'. Das muss geändert werden, dachte ich mir."

Am ersten Tag traf der Schauspieler gleich auf eine gute Bekannte: Gisa Zach! Beide spielten bereits jahrelang gemeinsam ein Ehepaar in der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“. Die Schauspielerin sagt: „Ich finde es großartig, dass Hardy und ich wieder zusammen für eine Produktion drehen. Ob wir allerdings auch bei GZSZ ein Paar spielen, das wird sich zeigen!“ (lacht)

Ab Sommer zu sehen

Die ersten Szenen mit Krüger laufen bereits ab Sommer in der Folge 8.077 am 6. August bei RTL. Dann wird das Geheimnis gelüftet, warum seine Rolle Lars Brunner, ein gebildeter, selbstbewusster Sunny-Man und gutaussehender Frauenschwarm, der Menschen in seinen Bann ziehen kann, nach Deutschland zurückkehrt, bei wem er wieder Anschluss findet und ob sein Besuch dort von Dauer sein wird…