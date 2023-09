Walking on Sunshine: Alles zum Finale des Serien-Hits

Am 25.9. startet die letzte Staffel von !Walking on Sunshine!. Und die hat es in sich!

Alles neu beim großen Finale der ORF-Erfolgsserie: Die Wetterfrösche prognostizieren dem ORF-1 -Serienmontag ab dem 25. September 2023, jeweils ab 20.15 Uhr, strahlenden Sonnenschein, wenn die vierte Staffel der beliebten ORF-Dramedy „Walking on Sunshine“ in Doppelfolgen auf die Bildschirme zurückkehrt.

So geht's weiter

Beim Wiedersehen muss erst einmal alles neu sortiert werden, denn so viel steht fest: Es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Neben den Publikumslieblingen Proschat Madani und Robert Palfrader erzählen in weiteren Rollen auch diesmal wieder u. a. Aaron Karl, Selina Graf, Harald Windisch, Heidelinde Pfaffenbichler, Tanja Raunig, Georg Rauber, Natalie Alison, Maya Unger, Ferdinand Seebacher, Gregor Seberg sowie Nicole Beutler von den Sonnen- und Schattenseiten im Alltag der Wetterredaktion des größten Senders im Lande. Neu im „Walking on Sunshine“-Universum mit dabei sind Julian Waldner und Mariam Avaliani. Gedreht wurde von November 2021 bis Juli 2022. Regie bei den zehn neuen Folgen führen erneut Chris Raiber (vier Episoden) und Holger Barthel nach Drehbüchern von „Walking on Sunshine“-Mastermind Mischa Zickler. „Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film. Weitere Informationen zur vierten Staffel von „Walking on Sunshine“ sind online unter presse.ORF.at abrufbar.

Palfrader über Otto

Robert Palfrader: „Würde man aus Problemen Strom gewinnen können, der Otto hätte im Alleingang die Energiewende geschafft. Denn er löst ein Problem und schafft damit zwei neue. Dass sein soziales Umfeld dabei einiges mitmachen muss, ist leider unvermeidlich. Aber ich verspreche, es ist lustig, dieses Chaos beobachten zu können.“

Das kommt

Proschat Madani: „Auch in der vierten Staffel von ‚Walking on Sunshine‘ geht es bunt zu – Intrigen, Kriminalfälle, Liebesgeschichten, Eifersüchteleien, Machtkämpfe und eine Menge Verrücktheiten werden zu sehen sein. Immer mit einer großen Portion Augenzwinkern und Humor. Außerdem darf man sich auf Cameo-Auftritte von bekannten ORF-Stars freuen. Mittendrin: Tilia Konstantin, die wieder einmal mit lauteren und unlauteren Methoden darum kämpft, Generaldirektorin zu bleiben.“ Harald Windisch: „Karl ist letztlich immer auf der Suche nach sich selbst und natürlich auch nach etwas Glamour. Auf diesem Wege scheitert er aber grandios ein ums andere Mal, fällt hin, steht wieder auf, richtet sich sein Krönchen und schmiedet neue Pläne. Dabei ist er im Herzen immer loyal zu den Menschen in seinem nahen Umfeld, die jederzeit und in jeder Situation auf ihn vertrauen können – vor allem seine Ex-Ex-Frau Tilia und selbstverständlich sein Bruder Otto, sein ‚partner in crime‘.“

Walking on Sunshine: Folge 31

Was will Tilia Konstantin (Proschat Madani)? Bleibt sie Generaldirektorin des ORF oder will sie Kanzlerin werden? Programmdirektor Ekkehard Jennes (Claudius von Stolzmann) ist jedenfalls wieder heiß auf ihren Stuhl, obwohl er sich mehr um „Starmania“-Kandidatin Scarlett Hasenkopf (Lucy Gartner) und die Verabschiedung von TV-Legende Therese Bär (Dany Sigel) kümmern muss. Conny (Selina Graf) versucht vor allem, ihr Team in der Wetterredaktion im Zaum zu halten. Denn Jana (Tanja Raunig) erstickt in ihrem Grant gegen Lukas (Aaron Karl), und Möttl (Georg Rauber) versucht, Arbeit und Kind zu schupfen. Sandra (Natalie Alison) und Co-Moderator Ignaz (Gregor Seeberg) machen sowieso, was sie wollen. Nur Lukas ist zufrieden und genießt seine Affäre mit Kollegin Madeleine (Maya Unger), sehr zum Frust von Redaktionsassistent Moritz (Ferdinand Seebacher). Einstweilen scheint Otto (Robert Palfrader) glücklich in Františeks (Martin Leutgeb) Ruschel-Wuschel-Sekte. Aber ob er dem verlockenden Ruf zurück auf den Küniglberg widerstehen kann?

Walking on Sunshine: Folge 32

Otto ist wieder da! Aber nicht alle in der Wetterredaktion sind begeistert. Vor allem Lukas muss von Otto regelrecht zur Freude gezwungen werden, weshalb Jana endgültig die Nerven wegwirft. Da kommt ihr ein Angebot von Ignaz gerade recht. Eiserne Nerven beweist hingegen das Team von „Starmania“, das die Überraschungskandidatin Scarlett Hasenkopf auf ihren Auftritt vorbereiten muss, obwohl Tilia diesen explizit verboten hat. Nachdem Madeleine in der Vergangenheit von Moritz herumspioniert, wird ihr nicht nur von Moritz, sondern auch von Lukas ein Ultimatum gestellt. Auch Conny gerät als Leiterin der Wetterredaktion unter Druck und sollte sich die erste Managementregel zu Herzen nehmen: Schreien bringt nichts. Nachdem Tilia ihren Ex-Mann Karl (Harald Windisch) aus ihrer Wohnung schmeißt, sucht sie Ablenkung von ihren beruflichen Turbulenzen bei einem Blind Date. Und sie wird mehr als überrascht sein, wo der Abend mit dem charismatischen Leopold (Michael Rast) hinführt.