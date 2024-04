US-Star "Kid Cudi" bricht sich bei Bühnensprung den Fuß

Was war denn das für ein "Sprung"?

Bereits als der "Pursuit of Happiness"-Sänger zum Rand der Bühne schritt, sah er dabei nicht wirklich selbstsicher aus. Ein auf TikTok veröffentlichtes Video zeigt wieder 40-Jährige noch vor dem Absprung zittrig rumwackelt. Der "Sprung" endete dann schließlich damit, dass Kid Cudi mit seinem Fuß umknickte und anschließend vom Sicherheitspersonal davongetragen werden musste. Autsch.

Nach dem abrupten Ende der Show am Sonntag meldet sich Kid Cudi auf X wieder bei seinen Fans.

"Hallo Leute, ich habe mir heute bei der Show den Fuß gebrochen. Ich verlasse gerade das Krankenhaus. Ich habe mir noch nie einen Knochen gebrochen, also ist das alles ein bisschen verrückt", schrieb er am Montag auf X.

Hey guys, so I broke my foot today at the show. ????????‍♂️ just leavin the hospital. Never broken a bone before so this is all a bit crazy. I wanna thank u all for ur concerns and well wishes!! I love yall man. I heard yall still ragin when I was offstage. Made me smile big ????