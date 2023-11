Verona Pooth verrät pikantes Sex-Geheimnis

Verona Pooth (55) überrascht mit Liebesgeständnis: "Wir haben immer pünktlich vorm Frühstücksfernsehen Sex."

Am Donnerstag stellte Unternehmerin, Werbe-Ikone, Moderatorin und Autorin Verona Pooth ihr neues Buch "Die Supermilf" im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" vor. Laut Veronas Interpretation bedeutet der Buchtitel "Die Super-mitten-im-Leben-Frau" und nicht die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes MILF ("mother I'd like to f**k", dt. Mutter, mit der ich gerne schlafen würde). In dem Ratgeber teilt Verona zusammen mit zwei Ärztinnen Tipps und Tricks, wie jede Frau "eine glückliche, gesunde und heiße Schnitte in der Lebensmitte" werden kann.

Pooth: "Wir haben immer pünktlich Sex. Jeden Tag!"

Moderatorin Marlene Lufen (52) interessierte sich im Gespräch mit Verona Pooth unter anderem für die Frage, wie der Sex auch in der zweiten Lebenshälfte frisch und knackig bleibt. Sie wollte von der früheren Werbe-Ikone wissen, ob diese ihr Liebesleben nach Beginn der Menopause habe nachjustieren müssen.

Verona Pooth sagt darauf: "Ich glaube, dass die Lebensmitte damit nicht so viel zu tun hat, sondern dass Franjo und ich schon 23 Jahre zusammen sind." Dennoch hat das Paar ein ganz persönliches Rezept für ein erfülltes Liebesleben. "Wir haben immer pünktlich vor dem Sat.1-Frühstücksfernsehen Sex. Jeden Tag! Das ist der totale Ablauf. Es ist total wichtig für uns", sagt die 55-Jährige.

Verona und Franjo Pooth gehören wohl zu Frühaufstehern, denn das Morgenmagazin läuft schon um 5.30 Uhr im TV. "Mit einem Auge auf dem Fernseher. Der Rest klappt schon. Wir sind ein eingespieltes Team", sagt Verona Pooth.

Moderatorin Lufen sagt darauf: "Wenn das zu schöner Zweisamkeit führt, finden wir das in Ordnung." Und Pooth: "Ihr habt uns immer inspiriert."