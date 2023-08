Wetter-Chaos: Silbereisen unterbricht ORF-''Schlagerstrandparty''

Während der Aufzeichnung fing es plötzlich an zu schütten. Der deutsche Entertainer und Moderator der Show Florian Silbereisen musste die Sendung nach 45 Minuten unterbrechen.

''Die 80er Jahre Fön-Frisur darf nicht gefährdet werden!'', gab der deutsche Entertainer und Moderator Florian Silbereisen (42) zu Beginn seiner "Schlagerstrandparty" zu wissen. Tatsächlich war genau das der Fall, als während der Aufzeichnung plötzlich ein Unwetter über die Open-Air-Bühne das Amphitheater-Gelsenkirchen (Deutschland) zog. So fiel die "Schlagerstrandparty", die unter dem Motto "Wir feiern die 80er!" stand, beinahe ins Wasser. Als die britische Sängerin Samantha Fox angekündigt werden soll, unterbrach die Regie die Sendung.

Zum Glück wurde Silbereisens "Schlagerstrandparty" bereits vor ein paar Wochen aufgezeichnet – die Show fand bereits am 15. Juli statt. Ausgestrahlt wurde sie am 12. August unter anderem auf ORF 2. Bei einer Live-Sendung hätten die TV-Verantwortlichen tatsächlich ein kleines Problem gehabt. "Glücklicherweise war 'Die große Schlagerstrandparty' in diesem Jahr ausnahmsweise keine Live-Show, sondern eine Aufzeichnung", wird MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann von DWDL zitiert: "Ansonsten wäre es gar nicht möglich gewesen, die gesamte Show bis zum Schluss live zu übertragen."

Silbereisen: "Die Dusche können wir uns heute sparen"

Das Unwetter wurde auch nicht ganz aus der Show herausgeschnitten. So witzelte Silbereisen in der Sendung: "Die Dusche können wir uns heute sparen." Nach ein paar Minuten Unterbrechung – bei der Aufzeichnung waren es fast eine halbe Stunde – konnte die Sendung fortgesetzt werden. "Ich glaube wir haben den Regen weggesungen", so der Moderator.

Als Gäste eingeladen waren zur großen "Schlagerstrandparty" unter anderem Roland Kaiser, Beatrice Egli, Howard Carpendale, Nicole, Paul Young, Andy Borg, Matthias Reim, Limahl, Ute Freudenberg, DJ Ötzi, Nik Kershaw, Michelle, Gitte Haenning, Eloy de Jong, Samantha Fox, Ross Antony, Joachim Witt, Chris Steger, Lucas Cordalis, Joelina Drews, Voxxclub, Marianne Rosenberg.