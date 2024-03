× Wolfgang Ambros liegt im Spital!

Spitals-Bett statt Bühne. Ambros verbrachte den 72er wegen einer Entzündung am Fuß in einem Wiener Spital und soll dort wohl noch zwei Tage bleiben.

"Er sagt freiwillig keine Konzerte ab. Er ist erkrankt!" Am Montag musste Austropop-Gigant Wolfgang Ambros kurzfristig zwei ausverkaufte Wien-Konzerte absagen (ÖSTERREICH berichtete). Auch das für Dienstag geplante Geburtstags-Konzert zu seinem 72er im Theater Akzent. Die Termine wurden sofort auf April verschoben. Jetzt verrät Manager Peter Fröstl im oe24-Interview neue Details: „Wolfgang liegt in einer Wiener Klinik und wird aktuell durchgecheckt. Mit 24 Stunden EKG, Blutdruckmessen und allem was dazugehört! Die Internistin ist da eine sehr Genaue!“ Mindestens zwei Tage lang soll Ambros jetzt noch in der Klinik blieben. "Es ist nicht dramatisches. Er hat eine Entzündung am Fuß." Sonst geht es ihm dem Umständen entsprechend: "Er schimpft schon wieder," lacht Fröstl. Und weiter: "Bruce Springsteen hat im Vorjahr über 30 Konzerte abgesagt, bei Wolfgang sind es jetzt zwei. Bis zum 9. April ist er sicher fit!"

Morgen, Donnerstag ist Ambros trotzdem im ORF zu sehen. Der Talk bei „Stöckl“ an der Seite von Christina Stürmer und Ursula Strauss wurde jedoch schon am 12. März aufgezeichnet. Also noch vor den beiden Konzerten in Amstetten. Da stand Ambros ja noch am Freitag und am Samstag auf der Bühne. Wurde für sein um „sechs neue (alte) Lieder“ adaptiertes Programm “Pur VI“ gefeiert. Am Sonntag dann der Schock. Ambros kämpfte mit Schmerzen. Musste auch einen privaten Auftritt in Wien absagen. Stattdessen ging's ins Spital.