"Wow, ist die hübsch": Beatrice Egli zeigt sich ungeschminkt

Der Schlager-Star aus der Schweiz zeigte sich in einem Instagram-Video ohne Make-up – ihre Fans sind begeistert.

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (35) zeigte auf ihrem Instagram eine Art "Vorher-nachher"-Video rund um die ARD-Sendung "Schlagerboom" und singt dazu zu Nina Simones (1933-2003) Hit "Feeling Good". "Liebe geht raus", schreibt sie zu dem Video-Clip.

Zu sehen ist der Schlager-Star zunächst komplett ungeschminkt und dann top-gestylt. Die Fans sind von ihrem natürlichen Look begeistert. "Wow, ist die ungeschminkt hübsch", kommentiert eine Userin entzückt von Eglis Look. In einem anderen Kommentar heißt es: "Ohne viel besser." "Unglaublich toll" findet ein anderer Fan Egli ohne Schminke.

Aber auch Make-up-Artistin Krissi van der Viven erhält für Eglis Look viel Lob. "Boah Krissi, was für ein schöner Look. Sie sieht richtig schön aus", heißt es dazu in einem Kommentar zum Video-Beitrag.