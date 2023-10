"Yearbook Challenge": Erkennen Sie die Stars?

Ein neuer Trend erobert gerade Social Media: Die "Yearbook Challenge". Dank KI kann man sich zurück in die 90er- und 2000er-Jahre versetzen lassen.

Derzeit sorgt ein neuer Trend in den Sozialen Medien für Furore: Mithilfe von künstlicher Intelligenz lassen sich Porträt-Fotos in Jahrbuch-Fotos verwandeln, wie man sie aus US-amerikanischen Highschools kennt und das im Stile der 90er- und 2000er-Jahre.

Zahlreiche Stars schlossen sich diesem Trend an und teilen ihre Ergebnisse mit ihren Fans. So hätten diese Promis wohl ausgesehen, wenn sie in den 90ern in den USA in die Highschool gegangen wären:

"Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger

Model Heidi Klum

TV-Star Daniela Katzenberger

Auch diese Stars machen bei der "Yearbook Challenge" mit: Erkennen Sie diese Promis?

US-Rapper Snoop Dogg

"Charmed"-Star Alyssa Milano:

Model Lena Gercke

Moderatorin Cathy Hummels

Manager-Legende Reiner Calmund

"Ob ihr echt und künstlich unterscheiden könnt?"

Moderator Kai Pflaume machte bei der Challenge ebenfalls mit und mischte echte Fotos von sich aus den 90ern mit KI-generierten. "Ob ihr echt und künstlich unterscheiden könnt?", fragte er seine Follower: