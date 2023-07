Das natürliche Material ist wohltuend und edel. Holz ist seit Jahrtausenden der wichtigste und vielseitigste nachwachsende Rohstoff. Mit Blick auf den Klimawandel ist die Nachfrage nach Holz wieder gestiegen. Im Fokus liegen nachhaltige, umweltschonende Produkte die von hoher Qualität sind.

Im Möbelbau hat der nachwachsende Rohstoff eine lange Tradition und besticht durch seine unverwechselbaren Maserungen. Allein ein Kubikmeter Holz bindet eine Tonne CO2. Kein Wunder also, dass das Naturmaterial in Österreich eine relevante Rolle spielt. Nahezu die Hälfte des Landes ist mit Wald bedeckt. Das entspricht rund vier Millionen Hektar in Österreich – und, jede Sekunde wächst ein Kubikmeter Holz nach.

Gesunde Wohlfühlatmosphäre mit Holz

Der Rohstoff hat die Fähigkeit, Mikroorganismen aus der Luft zu absorbieren und zu speichern. Damit wird die Raumluft verbessert und die Luftfeuchtigkeit reguliert. Zudem vermittelt Holz ein Gefühl von Wärme und Gemütlichkeit. Auch der zarte Duft, den es verströmt, trägt zur Wohlfühlatmosphäre in Innenräumen bei.

© Roche Bobois

Made in Austria

Ob kleine Handwerksbetriebe, feine Manufakturen oder international renommierte Marken – die österreichische Möbelindustrie wird von ­einer gemeinsamen Vision getragen. In jedem Betrieb steht der Wunsch, höchste Qualität, erstklassiges Handwerk und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, stets im Fokus. Außerdem zeichnet eine gelebte Nachhaltigkeit und „green economy“ nahezu alle Produktionsbetriebe aus Österreich aus.

Der Fachverband der Holzindustrie Österreichs bringt all jene österreichischen Top-Marken zusammen. Der Verband unterstützt geprüfte Qualität, brillantes Design und individuelle Funktionen ausgewählter Designunternehmen. Bene, Braun, Ewe, Joka, Sembella, Sedda und viele mehr werden hier vertreten.

Massivholzmöbel werden direkt aus dem Stamm und in ganzen Stücken verarbeitet. Jedes Möbelstück, das aus Massivholz gefertigt wurde, ist ein Unikat. Massivholzmöbel sind zusätzlich langlebig, robust, recycelbar und beinhalten keine Bindemittel oder Additive, und garantieren damit ein noch besseres Raumklima.

Inspiriert von den Werken des katalanischen Künstlers Joan Miró erinnert der Tisch miró in seiner Formgebung an ein futuristisches, scheinbar im Raum schwebendes Objekt.

Der österreichische Naturholzmöbelhersteller Team 7 stellt z. B. Esstische aus zwei naturbelassenen Pfosten zusammen, die in einem Stück aus dem Baumstamm geschnitten werden. Der echt.zeit Tisch erzählt mit seinen Ästen, Maserungen und Farbnuancen Geschichten. Damit ist er nachhaltig, wohngesund, duftend und mit einmaliger Haptik definitiv ein Highlight in Ihren vier Wänden.

Die filigrane Holzplatte des TE644 Tisch von Haas.

Auch das Austro-Unternehmen Haas steht für hochwertige Möbel aus erstklassigen Materialien und zeitlosem Design. Haas wurde bereits 1935 von Zäzilia und Theodor Haas gegründet. Die damals kleine Tischlerei in Au an der Donau ist mittlerweile durch das vielseitige Tischlerhandwerk zu einem modernen Unternehmen herangewachsen. Schon in der dritten Generation arbeitet die Familie an nutzbaren, authentischen und ästhetischen Designs. Das Holz lassen sie am liebsten so wie es ist, folgen seinem Wuchs und arbeiten seine Schönheit und Merkmale mit Hingabe heraus.

„Klopf auf Holz.“ Wenn Holz die Zukunft gehört, dann ist das nicht nur gut für unsere Umwelt.