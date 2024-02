× Mit diesen Tricks bleiben Blumen ewig frisch

An keinem anderen Tag haben so viele Frauen einen hübschen Blumenstrauß zuhause stehen wie am 15. Februar - schließlich sind Blumen der Valentinstags-Klassiker. Doch wie bleiben die schönen Schnittblumen auch möglichst lange frisch? Wir verraten die besten Tipps und Tricks.

Ob klassisch, bunt oder pastell: Über einen schönen Blumenstrauß freut sich jede:r. Schnittblumen lassen nicht nur das Zuhause strahlen, sondern heben auch unsere Stimmung. Leider handelt es sich dabei meistens um einen kostspieligen und schnell vergänglichen Spaß. Doch um den Blumentod etwas hinauszuzögern, gibt es den ein oder anderen Trick.

1. Blätter entfernen

Die meisten Schnittblumen haben beim Kauf noch zahlreiche Blätter am Stiel. Optisch natürlich schön, doch für die Lebensdauer weniger klug. Denn sobald die Blätter das Wasser berühren, fangen sie schnell an zu schimmeln, was wiederum die Qualität des Wassers verschlechtert. Bei Blumensorten mit einer großen Blüte empfiehlt es sich sogar, alle Blätter abzunehmen, da die Flüssigkeit so besser nach oben gelangt.

2. Richtig anschneiden

Damit Blumen genug Wasser aufnehmen können, haben wir gelernt den Blumenstiel immer schräg anzuschneiden, bevor wir ihn ins Wasser stellen. Doch es gibt Ausnahmen. Alle Blumen mit weichem Stiel (Tulpe, Gerbera, Amaryllis) sollten gerade abgeschnitten werden.

3. Vase gründlich säubern

Damit Schnittblumen überleben, brauchen sie genügend Wasser. Am besten sauberes. Bereits die kleinsten Staubpartikel oder Rückstände der letzten Blumen in der Vase können die Wasserqualität verschlechtern. Je schlechter die Qualität, desto kürzer lebt der Strauß. Daher lohnt es sich, die Vase gründlich zu säubern, bevor die Blumen hineingestellt werden.

4. Den richtigen Standort wählen

Schnittblumen mögen es nicht überall in der Wohnung gleich gern. Am aller liebsten haben sie es hell, aber nicht zu warm; kühl, aber nicht zu dunkel. Und auf gar keinen Fall mögen sie es, wenn ihnen ein Obstkorb in der Nähe die Show stiehlt. Obst strahlt ein Reifegas namens Ethylen aus, welches von den Blumen aufgenommen wird und den Alterungsprozess beschleunigt.

5. Genügend Pflege

Natürlich helfen Hausmittel wie Münzen oder Zucker, um Blumen länger frisch zu halten. Doch wenn alle zwei Tage das Wasser gewechselt wird, braucht man diese Tricks erst gar nicht. Mit genügend Pflege halten Blumen mit Abstand am längsten.