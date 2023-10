× Wenn der Herbst zum Dekorateur wird

Garten und Balkon passend zur Saison zu schmücken ist mit diesen Tipps leicht.

Wenn sich die sommerliche Gartensaison dem Ende zuneigt, sehnen wir uns nach ruhigeren Farben und einer passenden Dekoration für Garten, Terrasse und Balkon. Alles, was wir dazu brauchen, um uns jetzt die goldene Jahreszeit nach Hause zu holen, finden wir ebenfalls draußen.

Buntes Finale

Die meisten Herbstblüher warten noch einmal mit einer üppigen Blütenpracht auf. Dahlien, Chrysanthemen und Herbstastern tauchen den Garten in gediegene Farben. Füllige Sträuße, aber auch einzelne Blüten verwandeln jeden Bereich von Terrasse oder Balkon in ein stimmungsvolles Herbstbild.

Früchte als Deko

Zu den Herbstblühern passen gut trockene Gräser, Hagebutten, Kürbisse, Kastanien, aber auch frisches Obst der Saison, wie Zwetschken, Äpfel oder Birnen. Gärtner Reinhard Kittenberger rät, die Außenbereiche immer nach den vier Jahreszeiten zu gestalten: „Jetzt ist die beste Zeit, um den Garten vom Sommerflor in die Herbstdekoration zu bringen. Mit Kürbissen, Trockenfrüchten und Gräsern können tolle Arrangements gezaubert werden.“ Auch in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern wird dem Herbst jetzt mit Tausenden Dahlien und stimmungsvoller Dekoration gehuldigt.

© Getty Images ×

Aufmunternde Blüten

Obwohl der Herbst seine eigene Faszination hat, finden sich auch Anklänge an den Frühling. So ist etwa das Stiefmütterchen Gartenpflanze des Monats Oktober. Denn die kleinen Blüten setzen auch am Saisonende Farbakzente im Garten oder im Topf auf dem Balkon. Auch die Herbst-Anemone bezaubert mit zarten Blüten, die an ihre Verwandten des Frühlings erinnern. Die meisten Sorten der Herbst-Anemone sind recht winterhart und blühen auch im nächsten Herbst wieder.

Im Gegensatz zu Veilchen und Anemonen wirkt das Heidekraut, auch Erika genannt, etwas spröde. Doch die kleinen Blüten in violett, rosa oder weiß sind die perfekte Herbst-Deko.

© Getty Images ×

Kürbis-Vase

Ohne Kürbis geht im Herbst gar nichts. Das Fruchtgemüse lässt sich dekorativ als Vase umfunktionieren. Dafür mit einem scharfen Messer ein großes Loch in den Kürbis schneiden, sodass ein Glasgefäß hineinpasst. Dann mit einem Löffel Kerne und Fruchtfleisch entfernen und den Kürbis gut trocknen lassen. Ein kleines Glasgefäß mit Wasser füllen und mit Blumen bestückt in den Kürbis stellen – fertig ist die Deko für die letzten warmen Tage im Freien.