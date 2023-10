× Mit diesen Pflanzen kommt keine Spinne mehr ins Haus

Was hält Spinnen fern? Wir verraten Ihnen, welche Pflanzen die achtbeinigen Tiere gar nicht mögen.

Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Aber tatsächlich sollen drei Pflanzen Spinnen aus dem Haus fernhalten. Denn Spinnen reagieren auf bestimmte Gerüche. Während sie sich bei Müll besonders wohlfühlen, gibt es Pflanzen, die sie vertreiben. Interessanterweise sind es vor allem die, die der Mensch als besonders wohlriechend empfindet.

© Getty Images ×

Was für Pflanzen mögen Spinnen nicht?

Lavendel

© Getty Images ×

Lavendel wirkt besonders gut gegen Spinnen. Bei Menschen wirkt die süßlich riechende Heilpflanze beruhigend und antibakteriell. Bei Spinnen ist die Wirkung jedoch anders. Angeblich soll sie der Geruch der mediterranen Pflanze vertreiben. Dazu stellt man die Pflanze beliebig im Haus auf: Auf Fensterbänken, Tischen, Regalen oder als Hängepflanze. Auch getrocknet in Form von Sträußen macht sich Lavendel bestens. Im Kleiderschrank hilft die Pflanze zusätzlich gegen Motten.

Das Gute: Sie profitieren gleich dreifach, wenn Sie Lavendel in Ihrem Haus gegen Spinnen anwenden: Pflanzen bringen Leben in die vier Wände, Lavendel wirkt entspannend, und es bringt zudem noch mehr Gelassenheit, zu Hause keine Spinnen mehr jagen zu müssen. Der Haken: Für die Wirksamkeit von Lavendel gegen Spinnen gibt es zwar viele positive Erfahrungsberichte, aber bislang noch keine Untersuchungen.

Pfefferminze und Kastanien

Anders ist das bei den zwei anderen Pflanzen. Ein Experiment, das im Fachmagazin über Insekten "Journal of Economic Entomology" veröffentlicht wurde, beweist wissenschaftlich, dass sich Spinnen bei zwei Pflanzen nicht wohlfühlen: Pfefferminze und Kastanien.

Pfefferminzpflanzen kann man ähnlich wie Lavendel im Haus verteilen. Auch als Öl eignet sich die Pflanze gut. Pfefferminzöl ist in fast jeder Drogerie oder Apotheke zu erwerben. Tröpfeln Sie davon etwas in kleine Vasen, Schalen oder andere Gefäße, sodass sich der Duft im Haus verteilen kann. Sie können die Pflanzen-Öle auch in einer Sprühflasche mit Wasser mischen und an die Stellen sprühen, an denen sich Spinnen gerne einnisten (zum Beispiel beim Mülleimer, in Ecken oder am Fenster).

© Getty Images ×

Kastanien lassen sich im Herbst überall finden und einsammeln. Der frische Geruch wirkt effektiv gegen Spinnen, nach circa einem Monat, wenn die Früchte trocknen, verlieren sie jedoch ihre Wirkung und sollten ausgetauscht werden. Das Hausmittel gegen Spinnen können Sie besonders im Herbst nutzen, um Ihr Zuhause dekorativ zu gestalten. Wenn Sie die Kastanien andrücken (zum Beispiel mit einem Hammer), entfaltet sich der Geruch der Pflanzen, den Spinnen nicht mögen, sogar noch stärker.