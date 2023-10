× Blühender Oktober: Farbenspiele im Frühherbst

Im Garten ist noch lange nicht Schluss: Blüten in Blau, Weiß, Lila und Purpur mischen jetzt die Beete kräftig auf.

Während sich Landschaften, Parks, Alleen im „Goldenen Oktober“ in warmen Orange- und Rottönen präsentieren, sorgen in den Gärten die Herbstblüher noch für ganz andere Farbenspiele. So mischen sich Blau, Weiß, Lila, Rosa und Purpur in den Farbenreigen des Herbstes. Von der Neubelgien-Aster bis zum zarten „Oktoberle“: Diese Blüten verschönern uns nun den Herbst.

Glattblatt-Aster

Mit ihren fransigen Blütenblättern ist die Glattblatt-Aster oder Neubelgien-Aster eine beliebte Rabattenstaude für den Herbstgarten. Je nach Sorte blüht sie bis Ende Oktober in Rosa- und Violetttönen. Die Aster aus dem Garten eignet sich auch gut als Schnittblume für herbstliche Blumenarrangements.

Herbst-Anemone

Die sehr robusten und pflegeleichten Blütenstauden gibt es in einer großen Sortenvielfalt mit gefüllten und einfachen Blüten. Auch ihr Farbspektrum ist groß und reicht von Weiß und Rosa bis hin zu Lila- und Rottönen. Die meisten Herbst-Anemonen blühen bis Ende Oktober und sind winterhart. In kalten Lagen ist nach der Blüte, vor allem bei jungen Pflanzen, ein Winterschutz mit Herbstlaub zu empfehlen.

Lilientraube

Mit den ungewöhnlichen Blütenständen, die ein wenig an die Traubenhyazinthe vom letzten Frühling erinnern, macht die Lilientraube im Herbstbeet auf sich aufmerksam und schmückt den Garten bis zum Ende des goldenen Oktobers.

Storchschnabel

Farbenfrohe Blüten und eine lange Blütezeit: Storchschnabel oder Geranium ist eine der dankbarsten Blütenpflanzen für Garten und Balkon. Neue Hybriden zeigen ihre bis fünf Zentimeter großen Blüten unermüdlich vom Frühling bis zum ersten Frost.

Herbst-Enzian

Er verzaubert uns mit seinen blauen, röhrenartigen und glockenförmigen Blüten und bringt in den Garten ein Alpenflair: Der Herbst-Enzian ziert Steingärten sowie Teichränder und Blumentöpfe bis November.

Herbst-Steinbrech

Die sogenannten „Oktoberle“ machen ihrem Namen alle Ehre und setzen auch im kühlen Herbst noch sanfte Farbakzente im Garten. Der Herbst-Steinbrech verschönert Gartenbeete, Wegeinfassungen und Steingärten. Er blüht bis zum ersten Frost mit seinen pyramidenförmigen Rispen in Rosa oder Weiß.