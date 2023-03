LIVE&STYLE: Das neue Wohn- und Lifestyle-Magazin von Österreich. Jeden Donnerstag: Ein eigenes Magazin, das Ihr Zuhause noch schöner macht.

Mit LIVE&STYLE starten wir eine neue Wohn-Ära in Österreich. Erstmals gibt es ein wöchentliches Magazin mit allen Themen rund um Wohnen, Style, Deko, Design und Innovation. Jeden Donnerstag liefern wir Ihnen die schönsten Trends für Ihr Zuhause direkt ins Wohnzimmer – zusammen mit Ihrer Tageszeitung ÖSTERREICH in hochwer­tiger Magazin-Qualität, und 24/7als Online-Wohnportal.

Was Sie Online und in der zweiten Ausgabe erwartet

Auch diese Woche haben wir wieder viele spannende Design-Trends für besondere Momente in Ihren vier Wänden.

Gerda Rogers schaut diese Woche mal ausnahmsweise nicht in die Sterne, sondern gibt uns einen Einblick in Ihre Villa mit Sternenblick. Es zieht uns auch nach Hollywood, in den Traumpalast von Pop-Queen Madonna, den Sie übrigens für 20 Millionen Euro kaufen können. Etwas günstiger gibt es Ihre Traum-Küche. Eine Auswahl der schönsten Trends haben wir für Sie zusammengestellt. So wird die Küche garantiert zu Ihrem Lieblingsort. Und last, but not least eröffnen wir die Oster-Saison: Wir zeigen Ihnen die coolsten Oster-Dekorationen – von traditionell bis modern. So wird die Vorfreude auf das Osterfest im Kreise Ihrer Liebsten noch größer. Denn was gibt es Schöneres, als gemeinsame Zeit mit der Familie zu verbringen – und das in einem stilvollen Ambiente.