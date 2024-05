11 verschiedene Kaffeemaschinen im Test und Vergleich.

In Österreich ist Kaffeegenuss mehr als nur ein Getränk – die Kaffeehauskultur ist eine Lebensweise, eine Tradition, die in den Puls des Alltags eingebettet ist. Doch auch zuhause wollen wir den besten Melange, Espresso oder Cappuccino genießen. Die beliebten Heißgetränke trinken wir hierzulande lieber als Wasser. Die Wahl der richtigen Kaffeemaschine spielt dabei eine entscheidende Rolle. Dabei reicht das Angebot von der klassischen Espressomaschine über praktische Kapselmaschinen bis hin zu High-Tech-Vollautomaten. Jede Art von Kaffeemaschine hat ihre eigenen Vorzüge und passt zu unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben.

Bei der Auswahl der besten Kaffeemaschine spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum einen ist das Budget entscheidend – egal, ob man ein kleineres Budget hat oder bereit ist, etwas mehr zu investieren, es gibt für jeden Geldbeutel die passende Option. Zudem sollten Features berücksichtigt werden, die den Kaffeegenuss optimieren, wie zum Beispiel die Möglichkeit der individuellen Einstellung von Mahlgrad und Kaffeestärke. Nicht zu vergessen ist natürlich auch die persönliche Kaffeepräferenz – ob man lieber einen kräftigen Espresso, einen cremigen Cappuccino oder einen milden Filterkaffee genießt, die beste Kaffeemaschine sollte die gewünschte Vielfalt an Kaffeespezialitäten bieten.

In diesem Artikel verraten wir die besten Kaffeemaschinen in Österreich und geben Tipps zur richten Wahl.

Die beste Kaffeemaschine für Ihre Bedürfnisse

Filter Kaffeemaschinen

WMF Filterkaffeemaschine KÜCHENminis® Aroma Thermo to go – Hier finden

© universal ×

Besonderheiten: 100% auslaufsicherer und tropffreier Thermo-Trinkbecher.

Merkmale: Beide Deckel individuell kombinierbar.

Preis: 74,99€

Bewertung: Die WMF Filterkaffeemaschine KÜCHENminis® Aroma Thermo to go bietet eine kompakte und praktische Lösung für Kaffeegenießer. Mit einer 0,65-Liter-Thermoskanne und der Verwendung von Papierfiltern im Format 1x2 ermöglicht sie einen unkomplizierten Kaffeegenuss zu Hause oder unterwegs. Ihr kompaktes Design macht sie ideal für jede Küche oder den Bürogebrauch. Insgesamt ist diese Kaffeemaschine eine zuverlässige Option für hochwertigen Kaffeegenuss, egal wo Sie sind.

Aktuellen Preis hier prüfen.



Braun Filterkaffeemaschine KF 7120 – Hier finden

© universal ×

Besonderheiten: Diese Kaffeemaschine ist mit dem einzigartigen OptiBrewSystem ausgestattet. Es sorgt für ein optimales Verhältnis von Temperatur, Brühzeit und Extraktion des Kaffeepulvers - für perfekten Kaffeegenuss.

Merkmale: Einstellbare Kaffeestärke.

Preis: 109,99€

Bewertung: Die Braun Filterkaffeemaschine KF 7120 vereint Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit für den täglichen Gebrauch. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 1,7 Litern und praktischen Funktionen wie programmierbarer Startzeit und Tropfstopp bietet sie eine einfache Handhabung und verhindert das Überlaufen des Kaffees. Ihr modernes Design fügt sich gut in jede Küche ein, während der Aroma-Kontrollschalter dem Benutzer ermöglicht, den Geschmack des Kaffees individuell anzupassen. Insgesamt ist die Braun Filterkaffeemaschine KF 7120 eine solide Option für Kaffeeliebhaber, die Wert auf Qualität und Benutzerfreundlichkeit legen.

Aktuellen Preis hier prüfen.

Krups Filterkaffeemaschine KM442D – Hier finden

© universal ×

Besonderheiten: Keep Warm Funktion: Der Kaffee wird 30 Minuten lang warm gehalten.

Merkmale: Mit den 2 Programmen kann eine unterschiedliche automatische Einschaltung unter der Woche und am Wochenende voreingestellt werden.

Preis: 69,99€

Bewertung: Die Krups Filterkaffeemaschine KM442D bietet eine praktische und zuverlässige Möglichkeit, köstlichen Kaffee zu genießen. Mit einem Fassungsvermögen von 1,25 Litern und einem modernen Design passt sie perfekt in jede Küche. Die Kaffeemaschine verfügt über praktische Funktionen wie eine automatische Abschaltung und eine Tropfstopp-Funktion, um ein sauberes Brühergebnis zu gewährleisten. Dank des transparenten Wasserbehälters ist der Füllstand stets gut sichtbar. Mit ihrem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Krups Filterkaffeemaschine KM442D eine gute Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Benutzerfreundlichkeit legen.

Aktuellen Preis hier prüfen.



Kapselmaschinen

Nespresso Kapselmaschine Inissia EN 80.B – Hier finden

© universal ×

Besonderheiten: Neue, kompakte Brühgruppentechnologie.

Merkmale: Flow Stop Funktion: automatische und programmierbare Kaffeemenge.

Preis: 91,72€

Bewertung: Die Nespresso Kapselmaschine Inissia EN 80.B von DeLonghi, bietet einen eleganten und benutzerfreundlichen Weg, hochwertigen Kaffee zu genießen. Mit ihrem schlanken Design und der schwarzen Farbe fügt sie sich nahtlos in jede Küche ein. Die Maschine arbeitet mit dem bewährten Nespresso-Kapselsystem und bietet eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen. Mit einer schnellen Aufheizzeit von nur 25 Sekunden ist sie ideal für den schnellen Kaffeegenuss am Morgen. Die automatische Abschaltung sorgt zudem für Sicherheit und Energieeffizienz. Insgesamt bietet die Nespresso Kapselmaschine eine zuverlässige Leistung und einen erstklassigen Kaffeegenuss.

Aktuellen Preis hier prüfen.



TASSIMO Kapselmaschine MY WAY 2 TAS6507 – Hier finden

© universal

Besonderheiten: Bedienfeld mit Sensor Touch.

Merkmale: Einfachste Getränkezubereitung durch Ein-Knopf-Bedienung.

Preis: 72,99€

Bewertung: Die TASSIMO Kapselmaschine MY WAY 2 TAS6507 bietet eine vielseitige und benutzerfreundliche Lösung für die Zubereitung von Kaffee, Tee und anderen Heißgetränken. Mit ihrem modernen Design und der intuitiven Bedienoberfläche passt sie perfekt in jede Küche. Die Maschine arbeitet mit dem TASSIMO Kapselsystem, das eine große Auswahl an Getränken in verschiedenen Geschmacksrichtungen bietet. Dank der Personalisierungsoptionen können Benutzer die Stärke, die Menge und sogar die Temperatur ihres Getränks anpassen. Insgesamt bietet die TASSIMO Kapselmaschine MY WAY 2 TAS6507 eine praktische Möglichkeit, hochwertige Getränke individuell zuzubereiten.

Aktuellen Preis hier prüfen.

Nespresso Kapselmaschine Lattissima One EN510.B – Hier finden

© universal ×

Besonderheiten: Der Eco Sensor erkennt die Milchfüllmenge automatisch

Merkmale: Kurze Aufheizzeit - in 25 Sekunden betriebsbereit.

Preis: 229,99€

Bewertung: Die Nespresso Kapselmaschine Lattissima One EN510.B bietet eine elegante und praktische Möglichkeit, hochwertigen Kaffee und Milchschaumgetränke zu genießen. Mit ihrem schlanken Design und der schwarzen Farbe fügt sie sich nahtlos in jede Küche ein. Die Maschine arbeitet mit dem bewährten Nespresso-Kapselsystem und verfügt über eine integrierte Milchaufschäumdüse für die einfache Zubereitung von cremigen Milchschaumgetränken. Dank der einfachen Bedienung per Knopfdruck können Benutzer ihre Lieblingsgetränke schnell und unkompliziert zubereiten. Insgesamt bietet die Nespresso Kapselmaschine Lattissima One EN510.B eine praktische und stilvolle Lösung für Kaffeeliebhaber.

Aktuellen Preis hier prüfen.



Pad Maschinen

Philips Senseo Kaffeepadmaschine Orginal Plus CSA210/90 – Hier finden

© universal ×

Besonderheiten: Durch die SENSEO Kaffee Boost Technologie mit 45 Aroma-Düsen wird das Beste aus dem Pad geholt.

Merkmale: Hergestellt aus 28% recyceltem Plastik bei den Teilen, die nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Preis: 74,99€

Bewertung: Die Philips Senseo Kaffeepadmaschine Orginal Plus CSA210/90 bietet eine einfache Möglichkeit, köstlichen Kaffee mit Kaffeepads zuzubereiten. Mit ihrem schlanken Design und der markanten Farbe passt sie gut in jede Küche. Die Maschine arbeitet mit dem bewährten Senseo-Padsystem und ermöglicht eine One-Touch-Bedienung für eine schnelle Zubereitung. Die automatische Abschaltung sorgt zudem für Sicherheit und Energieeffizienz. Insgesamt bietet diese Kaffeepadmaschine eine praktische Lösung für Kaffeeliebhaber.

Aktuellen Preis hier prüfen.

Philips Senseo Kaffeepadmaschine Maestro CSA260/60 – Hier finden

© universal ×

Besonderheiten: Memo-Funktion: Individualisieren und speichern Sie Ihren Lieblingskaffee.

Merkmale: Mit Liebe zur Umwelt: geringer Energieverbrauch und hoher Recylinganteil.

Preis: 109,99€

Bewertung: Die Philips Senseo Kaffee Pad Maschine Maestro CSA260/60, hergestellt aus 80% recyceltem Plastik, bietet eine umweltbewusste Möglichkeit, köstlichen Kaffee mit Kaffeepads zuzubereiten. Mit ihrem nachhaltigen Design und den drei verschiedenen Kaffeespezialitäten passt sie perfekt in jede moderne Küche. Die Maschine arbeitet mit dem bewährten Senseo-Padsystem und ermöglicht eine einfache Zubereitung per Knopfdruck. Durch ihre umweltfreundliche Konstruktion und die praktischen Funktionen ist sie eine verantwortungsvolle Wahl für Kaffeeliebhaber.

Aktuellen Preis hier prüfen.

Vollautomaten

WMF Kaffeevollautomat Perfection 860L CP853D15 – Hier finden

© universal

Besonderheiten: Aroma Perfection System: Der Wasserdurchlauf, der Anpressdruck und die Temperatur wird mit Sensoren so abgestimmt, dass das Kaffeearoma optimal extrahiert wird.

Merkmale: Einfache Reinigung dank selbstreinigender Metall-Brüheinheit und selbstreinigendem Milchsystem ohne umständliches Entfernen der Brühgruppe.

Preis: 1.399,99€

Bewertung: Das Flaggschiff aller Kaffeevollautomaten, WMF Perfection 860L CP853D15 bietet ein Höchstmaß an Präzision und Leistung für anspruchsvolle Kaffeeliebhaber. Mit seinem eleganten Design und hochwertigen Materialien ist er nicht nur ein Blickfang in jeder Küche, sondern auch eine zuverlässige Ergänzung für den täglichen Gebrauch. Der Vollautomat ermöglicht die Zubereitung einer Vielzahl von Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck, von Espresso bis Latte Macchiato. Mit innovativen Funktionen wie der One-Touch-Bedienung und einem intuitiven Touchscreen-Display ist die Bedienung mühelos. Darüber hinaus überzeugt der Kaffeevollautomat durch seine Langlebigkeit und einfache Reinigung, was ihn zu einer erstklassigen Wahl für Kaffeegenießer macht.

Aktuellen Preis hier prüfen.



De'Longhi Kaffeevollautomat PrimaDonna Class ECAM 550.65.SB – Hier finden

© universal ×

Besonderheiten: Intuitive Bedienung dank 3,5 Zoll großem TFT Display und Sensor-Touch-Tasten.

Merkmale: Steuerung per kostenloser „Coffee Link“ APP für iOS und Android möglich.

Preis: 699,99€

Bewertung: Der De'Longhi Kaffeevollautomat PrimaDonna Class ECAM 550.65.SB in elegantem Schwarz bietet höchsten Kaffeegenuss mit Stil. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung und innovativen Technologie ist er eine erstklassige Wahl für anspruchsvolle Kaffeeliebhaber. Der Vollautomat ermöglicht die Zubereitung einer Vielzahl von Kaffeespezialitäten, von Espresso bis Cappuccino, auf Knopfdruck. Dank des integrierten Milchaufschäumers können auch cremige Milchschaumgetränke mühelos zubereitet werden. Die intuitive Bedienung über das Touchscreen-Display macht die Handhabung besonders einfach. Darüber hinaus überzeugt der Kaffeevollautomat durch seine Langlebigkeit und einfache Reinigung, was ihn zu einer luxuriösen Wahl für jede Küche macht.

Aktuellen Preis hier prüfen.



Philips Kaffeevollautomat EP2333/40 2300 Series – Hier finden

© universal ×

Besonderheiten: Auf Knopfdruck 4 verschiedene Getränke genießen: Espresso, Kaffee, Cappuccino, heißes Wasser

Merkmale: SMit SilentBrew flüsterleise aromatischen Kaffee zubereiten.

Preis: 499,99€

Bewertung: Der Philips Kaffeevollautomat EP2333/40 2300 Series bietet eine zuverlässige und benutzerfreundliche Möglichkeit, hochwertigen Kaffee zu genießen. Mit seinem modernen Design und seiner kompakten Größe passt er perfekt in jede Küche. Der Vollautomat ermöglicht die Zubereitung einer Vielzahl von Kaffeespezialitäten, von Espresso bis Latte Macchiato, auf Knopfdruck. Dank des intuitiven Bedienfelds und des klaren Displays ist die Handhabung besonders einfach. Darüber hinaus überzeugt der Kaffeevollautomat durch seine Langlebigkeit und einfache Reinigung, was ihn zu einer erstklassigen Wahl für Kaffeeliebhaber macht.

Aktuellen Preis hier prüfen.



Top-Marken und Modelle in Österreich

In Österreich sind verschiedene Kaffeemaschinen-Marken beliebt und bieten eine Vielzahl von Modellen für jeden Geschmack und Bedarf. Bei Filterkaffeemaschinen dominieren Marken wie WMF und Philips. Melitta bietet eine breite Palette von Filterkaffeemaschinen zu erschwinglichen Preisen zwischen €30 und €150 an. Ihre Stärke liegt in der langjährigen Erfahrung und dem Fokus auf Qualität. Philips hingegen punktet mit innovativen Funktionen wie programmierbaren Einstellungen und thermischen Kannen in einem ähnlichen Preissegment.

Für Kapselmaschinen sind Nespresso und Tassimo führend auf dem österreichischen Markt. Nespresso bietet hochwertige Maschinen in verschiedenen Designs und Farben an, die häufig im Preisbereich von €100 bis €300 liegen. Ihre Stärke liegt in der großen Auswahl an Kaffeekapseln und der hohen Qualität der Geräte. Tassimo hingegen zeichnet sich durch die Vielfalt an Getränken aus, die über das Kapselsystem erhältlich sind, und bietet Maschinen in einem ähnlichen Preissegment an.

Bei Padmaschinen sind Marken wie Senseo und Philips besonders beliebt. Senseo bietet preisgünstige Padmaschinen mit einfachen Bedienfunktionen und einer breiten Auswahl an Kaffeepads an, während Philips hochwertige Modelle mit zusätzlichen Funktionen wie Milchaufschäumer und personalisierbaren Einstellungen anbietet. Die Preise für Padmaschinen dieser Marken liegen in der Regel zwischen €40 und €100.

Im Bereich der Vollautomaten sind Marken wie WMF und De'Longhi prominent vertreten. WMF ist bekannt für seine hochwertigen Materialien und innovative Technologie, während De'Longhi für sein elegantes Design und die Benutzerfreundlichkeit seiner Maschinen bekannt ist. Die Preise für Vollautomaten dieser Marken variieren je nach Modell und Funktionen, beginnen jedoch in der Regel bei €500 und können bis über €1000 reichen.

Fazit

Bei der Auswahl der besten Kaffeemaschine ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben zu berücksichtigen. Filterkaffeemaschinen wie WMF und Philips bieten eine einfache Zubereitung zu erschwinglichen Preisen, während Nespresso und Tassimo mit ihrer Vielfalt an Kapseln und hochwertigen Maschinen punkten. Senseo und Philips sind beliebte Optionen für Padmaschinen, während WMF und De'Longhi hochwertige Vollautomaten anbieten. Letztendlich sollte die Entscheidung auf persönlichen Vorlieben, Budget und dem gewünschten Funktionsspektrum basieren, um sicherzustellen, dass die gewählte Kaffeemaschine den individuellen Anforderungen gerecht wird.