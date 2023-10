Spice Girl Geri Halliwell ist Gmundner Keramik Fan

Unter dem Motto "Spice up your life" wird Spice Girl Geri Halliwell, auch als Ginger Spice bekannt, ihrem Namen gerecht. Ihren Ginger-Tee gönnt sie sich in einem cuten Klassiker von Gmundner Keramik.

Den Song "Spice Up Your Life" kennt wohl jede:r und hat uns in den 1990er-Jahren so einige Parties versüßt. Das britische Spice Girl Geraldine "Geri“ Halliwell bringt ihren "Spice" via frischem Ginger Tea auch in die eigenen vier Wände - und schlürft den Seelenwärmer dabei aus einer Tasse des österreichischen Kult-Unternehmens.

Gerri Halliwell liebt ihre Herzerl-Tasse von Gmundner Keramik

Die österreichische Gmundner Keramik Manufaktur hat viele Star-Kunden- auch Reality-TV-Star Kourtney Kardashian ist ein langjähriger Fan. Auf ihrem Instagram Account teilt nun auch Gerri Halliwell ein Reel, wie sie ihren Ginger Tea im Gmundner Keramik Frühstücksbecher Max in dem Design Herzerl Rosa zubereitet.

Die Tasse mit den süßen rosa Herzchen ist, wie jedes von Gmundner Keramik gefertigte Produkt, ein Einzelstück. Die Maler:innen in der Manufaktur im Herzen des Salzkammerguts bemalen jedes Stück per Hand und sind auch für jeden Personalisierungswunsch offen. Das Herzerl Rosa Design gibt es als Tasse, Teller und Schale in den verschiedensten Größen und Varianten.