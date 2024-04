× Testsieger: Das sind die besten Kontaktgriller

Im Sommer ist ein Kontaktgrill für alle Grill-Fans unverzichtbar.

Ein hochwertiger Kontaktgrill macht den Unterschied zwischen einer schnellen Mahlzeit und einem echten Gourmet-Erlebnis aus. Doch ein guter Kontaktgrill überzeugt nicht nur in seiner Fähigkeit, köstliche Gerichte zu zaubern, sondern auch in seiner Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Kontaktgrill: Die Besten der Besten

Die Testsieger unter den Kontaktgrills ermöglichen eine Vielzahl an kulinarischen Möglichkeiten. Diese Champions der Küche sind nicht nur für ihre erstklassige Leistung bekannt, sondern auch für ihre Fähigkeit, das Kochen zu vereinfachen und die Zubereitungszeit zu verkürzen. Mit einem Kontaktgrill Testsieger können Sie sich auf perfekt gegrilltes Fleisch, Gemüse oder sogar Paninis freuen – und das alles in kürzester Zeit und mit minimalem Aufwand.

Es gibt verschiedene Arten von Kontaktgrills auf dem Markt, die den Bedürfnissen und Vorlieben verschiedener Nutzer gerecht werden. Von kompakten Modellen für kleine Küchen bis hin zu professionellen Grills für leidenschaftliche Hobbyköche – die Auswahl ist vielfältig. Ob elektrisch oder mit Gas betrieben, mit glatten oder gerillten Platten, ein Kontaktgrill Testsieger bietet stets erstklassige Leistung und Qualität. Wir nehmen die Top 5 unter die Lupe:

Kontaktgrill Testsieger 2024

Tefal GC7278 OptiGrill+ XL, 2180 W

Besonderheiten : Die antihaftbeschichteten gerillten Grillplatten aus Aluguss bieten 800 cm² Grillfläche und sind abnehmbar und spülmaschinengeeignet.

: Die antihaftbeschichteten gerillten Grillplatten aus Aluguss bieten 800 cm² Grillfläche und sind abnehmbar und spülmaschinengeeignet. Merkmale : Die patentierte Technologie passt automatisch die Grillzeit und Zyklus je nach Dicke des Grillguts an.

: Die patentierte Technologie passt automatisch die Grillzeit und Zyklus je nach Dicke des Grillguts an. Preis: 179,99€

Bewertung: Der Tefal Kontaktgrill "GC7278 OptiGrill+ XL" mit seinen 2180 Watt bietet eine beeindruckende Leistung und eine XL-Grillfläche, ideal für größere Familien oder gesellige Zusammenkünfte. Dank seiner innovativen OptiGrill-Technologie passt er automatisch die Grilltemperatur an die Dicke und Art des Grillguts an, was eine gleichmäßige und perfekte Garung gewährleistet. Mit seinen voreingestellten Programmen und der einfachen Bedienung per Knopfdruck erzielen Sie mühelos das gewünschte Grillergebnis, sei es blutig, medium oder durchgebraten. Die antihaftbeschichteten Grillplatten erleichtern die Reinigung und ermöglichen fettarmes Grillen ohne Anhaften. Insgesamt ist der Tefal Kontaktgrill "GC7278 OptiGrill+ XL" eine hervorragende Wahl für erstklassige Grillergebnisse.

Severin KG 2389, 1800 W

Besonderheiten : Vielseitig einsetzbar zum Grillen von Fleisch und Gemüse, zum Backen von knusprigen Paninis und Toasts mit typischen Grillmuster und zum Überbacken von Speisen

: Vielseitig einsetzbar zum Grillen von Fleisch und Gemüse, zum Backen von knusprigen Paninis und Toasts mit typischen Grillmuster und zum Überbacken von Speisen Merkmale : Antihaftbeschichtete Grillplatten ermöglichen fettarmes Grillen und erleichtern die Reinigung

: Antihaftbeschichtete Grillplatten ermöglichen fettarmes Grillen und erleichtern die Reinigung Preis: 69,99€

Bewertung: Der Severin Kontaktgrill "KG 2389" mit seinen 1800 Watt Leistung bietet eine solide Grillleistung für den Hausgebrauch. Mit einer mittelgroßen Grillfläche eignet er sich gut für kleine bis mittelgroße Portionen und ist ideal für Singles, Paare oder kleinere Familien. Die Temperaturregelung ermöglicht eine individuelle Anpassung je nach Grillgut und persönlichen Vorlieben. Die Grillplatten sind antihaftbeschichtet, was die Reinigung erleichtert und ein fettarmes Grillen ermöglicht. Die Bedienung des Severin Kontaktgrills ist einfach und unkompliziert, was ihn besonders benutzerfreundlich macht. Dank seiner kompakten Größe lässt er sich leicht verstauen und nimmt nicht zu viel Platz in der Küche ein. Insgesamt ist der Severin Kontaktgrill "KG 2389" eine gute Wahl für alle, die nach einem zuverlässigen und erschwinglichen Kontaktgrill für den gelegentlichen Gebrauch suchen.

WMF LONO Master-Grill, 2400 W

Besonderheiten : Variable Temperatureinstellung mit LED-Beleuchtung

: Variable Temperatureinstellung mit LED-Beleuchtung Merkmale : 2 Antihaftbeschichtete und spülmaschinenfeste Aluminium Gussplatten mit integrierten Heizelementen

: 2 Antihaftbeschichtete und spülmaschinenfeste Aluminium Gussplatten mit integrierten Heizelementen Preis: 149,99€

Bewertung: Der WMF Tischgrill »LONO Master-Grill« mit 2400 Watt Leistung ist eine herausragende Wahl für Grillbegeisterte. Seine großzügige Grillfläche eignet sich ideal für größere Gruppen oder Familienfeiern, während die präzise Temperaturregelung eine vielseitige Zubereitung verschiedenster Grillgüter ermöglicht. Dank der antihaftbeschichteten Grillplatten gestaltet sich nicht nur die Reinigung spielend einfach, sondern auch das fettarme Grillen wird gefördert. Mit seinem hochwertigen Design und der intuitiven Bedienung setzt dieser Tischgrill von WMF neue Maßstäbe in puncto Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

Tefal GC3060 3in1, 2000 W

Besonderheiten : Hochwertiges Design: Edelstahlgehäuse mit Waffelstruktur

: Hochwertiges Design: Edelstahlgehäuse mit Waffelstruktur Merkmale : 2 abnehmbare, antihaftversiegelte Alu-Druckguss-Grillplatten

: 2 abnehmbare, antihaftversiegelte Alu-Druckguss-Grillplatten Preis: 119,99€

Bewertung: Der Tefal Kontaktgrill "GC3060 3in1" mit 2000 Watt Leistung bietet eine vielseitige Lösung für die Küche. Sein 3-in-1-Design ermöglicht es, ihn als Kontaktgrill, Panini-Grill oder auch als offene Grillfläche zu nutzen, was eine breite Palette an Zubereitungsmöglichkeiten eröffnet.Die Grillplatten des Tefal Kontaktgrills sind antihaftbeschichtet, was nicht nur eine einfache Reinigung gewährleistet, sondern auch ein fettarmes Grillen ermöglicht. Mit seiner kompakten Größe passt er problemlos auf jede Küchenarbeitsplatte und lässt sich leicht verstauen.Die Temperaturregelung des GC3060 ermöglicht eine individuelle Anpassung je nach Grillgut und gewünschtem Garergebnis. Die Bedienung ist einfach und unkompliziert, was ihn auch für weniger erfahrene Köche geeignet macht.Insgesamt ist der Tefal Kontaktgrill "GC3060 3in1" eine solide Wahl für alle, die nach einem vielseitigen und benutzerfreundlichen Kontaktgrill suchen, der erstklassige Grillergebnisse liefert.

BOSCH TCG4215, 2000 W

Besonderheiten : Separater Temperaturregler für obere + untere Grillplatte

: Separater Temperaturregler für obere + untere Grillplatte Merkmale : Geschlossen als Kontaktgrill, offen als Tischgrill oder mit Ober- und Unterhitze in der Ofen-/Gratinposition sowie zweiseitig verwendbare Grillplatten.

: Geschlossen als Kontaktgrill, offen als Tischgrill oder mit Ober- und Unterhitze in der Ofen-/Gratinposition sowie zweiseitig verwendbare Grillplatten. Preis: 110,99€

Bewertung: Der BOSCH Kontaktgrill "TCG4215" mit seinen 2000 Watt Leistung ist eine zuverlässige Wahl für alle Grillliebhaber. Seine großzügige Grillfläche ermöglicht die Zubereitung von Speisen für die ganze Familie, während die leistungsstarke Heizung eine gleichmäßige Hitzeverteilung gewährleistet. Die antihaftbeschichteten Grillplatten des BOSCH Kontaktgrills erleichtern nicht nur die Reinigung, sondern ermöglichen auch ein fettarmes Grillen ohne Anhaften der Speisen. Die Temperaturregelung ist präzise und ermöglicht eine individuelle Anpassung je nach Grillgut und persönlichen Vorlieben. Die Bedienung des TCG4215 ist einfach und unkompliziert, was ihn besonders benutzerfreundlich macht. Das kompakte Design und die hochwertige Verarbeitung machen ihn zu einem attraktiven und funktionalen Gerät für jede Küche. Alles in allem ist der BOSCH Kontaktgrill "TCG4215" eine solide Wahl für alle, die nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Kontaktgrill suchen, der erstklassige Grillergebnisse liefert und dabei einfach zu bedienen ist.

Kontaktgrill oder Tischgrill?

Bei der Wahl zwischen einem Kontaktgrill und einem Tischgrill gibt es einige wichtige Unterschiede zu beachten, die die Funktionalität und die Art der Zubereitung beeinflussen können. Ein Kontaktgrill ist in der Regel mit zwei Grillplatten ausgestattet, die oben und unten angeordnet sind und das Grillgut von beiden Seiten gleichzeitig erwärmen. Diese gleichmäßige Hitzeverteilung ermöglicht eine effiziente Zubereitung von Speisen, da das Grillgut von allen Seiten gleichmäßig gegart wird. Ein Tischgrill hingegen verfügt meist nur über eine Grillplatte, auf der das Grillgut platziert wird, und wird von oben durch eine Haube oder einen Deckel erhitzt. Dies bedeutet, dass die Hitze nur von einer Seite auf das Grillgut übertragen wird.

Der Kontaktgrill bietet den klaren Vorteil einer gleichmäßigen Garung von beiden Seiten des Grillguts. Dadurch können dickere Fleischstücke oder Gemüse schneller durchgebraten werden, was Zeit spart und gleichzeitig eine gleichmäßige Textur und Geschmack gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht der Kontaktgrill das Grillen ohne zusätzliches Fett, da das Grillgut zwischen den beiden heißen Grillplatten eingeschlossen ist und das austretende Fett abfließen kann. Diese Funktion macht den Kontaktgrill zu einer gesunden Option für die Zubereitung von Speisen.

Auf der anderen Seite bietet ein Tischgrill oft eine größere Grillfläche als ein Kontaktgrill und eignet sich daher besser für größere Mengen an Grillgut oder für das gleichzeitige Grillen verschiedener Speisen. Die größere Grillfläche ermöglicht es, mehr Speisen auf einmal zuzubereiten, was besonders bei geselligen Zusammenkünften oder Grillpartys von Vorteil ist. Darüber hinaus sind Tischgrills in der Regel kompakter und leichter zu transportieren, was sie ideal für den Einsatz im Freien oder auf dem Balkon macht. Sie können auch mit verschiedenen Brennstoffen wie Holzkohle oder Gas betrieben werden, was zusätzliche Flexibilität bietet.

Ein Nachteil des Tischgrills im Vergleich zum Kontaktgrill ist jedoch die einseitige Hitzeeinwirkung, die zu einer ungleichmäßigen Garung führen kann, insbesondere bei dickeren Fleischstücken. Dies erfordert möglicherweise eine häufigere Überprüfung und Wenden des Grillguts, um eine gleichmäßige Garung zu erreichen. Darüber hinaus kann die Reinigung eines Tischgrills aufgrund der größeren Grillfläche und der möglichen Verwendung von Holzkohle oder Gas etwas aufwendiger sein.

Insgesamt hängt die Wahl zwischen einem Kontaktgrill und einem Tischgrill von persönlichen Vorlieben, dem geplanten Verwendungszweck und den individuellen Anforderungen ab. Beide Gerätetypen haben ihre Vorzüge und können je nach Situation die perfekte Lösung für ein gelungenes Grillerlebnis bieten.

Worauf sollte man beim Kauf eines Kontaktgrills achten?

Beim Kauf eines Kontaktgrills gibt es einige wichtige Faktoren zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass man das richtige Modell für die eigenen Bedürfnisse erhält. Zuerst ist es wichtig, die Größe des Kontaktgrills zu berücksichtigen, da sie sich auf die Menge an Grillgut auswirkt, die gleichzeitig zubereitet werden kann. Für Singles oder kleine Haushalte mag ein kompakter Kontaktgrill ausreichen, während größere Familien oder Menschen, die gerne für Gäste kochen, möglicherweise ein Modell mit einer größeren Grillfläche bevorzugen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Leistung des Kontaktgrills. Modelle mit höherer Wattzahl bieten in der Regel eine schnellere Aufheizzeit und eine gleichmäßigere Hitzeverteilung, was zu besseren Grillergebnissen führt. Darüber hinaus ist es ratsam, auf die Qualität der Grillplatten zu achten. Antihaftbeschichtete Grillplatten sind leicht zu reinigen und verhindern ein Anhaften des Grillguts, während gusseiserne Grillplatten eine hervorragende Wärmespeicherung bieten und eine gleichmäßige Garung ermöglichen.

Die Funktionalität des Kontaktgrills ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Einige Modelle verfügen über zusätzliche Funktionen wie einstellbare Grilltemperaturen, voreingestellte Programme für verschiedene Arten von Grillgut oder sogar eine umkehrbare Grillplatte für vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten. Diese Funktionen können die Benutzerfreundlichkeit erhöhen und das Grillen noch angenehmer machen.

Auch die Reinigung des Kontaktgrills ist ein wichtiger Aspekt, der oft übersehen wird. Modelle mit abnehmbaren Grillplatten oder einer herausnehmbaren Fettauffangschale sind leichter zu reinigen und können dazu beitragen, die Lebensdauer des Kontaktgrills zu verlängern. Darüber hinaus ist es ratsam, auf die Materialqualität und Verarbeitung des Kontaktgrills zu achten, um sicherzustellen, dass er langlebig und robust ist.

Zu guter Letzt ist es wichtig, den Preis des Kontaktgrills im Verhältnis zu den gebotenen Funktionen und der Qualität zu berücksichtigen. Ein hochwertiger Kontaktgrill mag zwar etwas mehr kosten, kann aber langfristig eine lohnende Investition sein, wenn er zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer bietet. Durch sorgfältiges Abwägen dieser verschiedenen Faktoren kann man sicherstellen, dass man den richtigen Kontaktgrill für die eigenen Bedürfnisse findet und viele Jahre lang Freude daran hat.