Outdoor-Küchen: So gelingt das Kochen im Freien

Voll ausgestattet im Freien: moderne Outdoor-Küchen bieten alles, was zum Kochen benötigt wird. Und mehr!

Nicht nur unser Wohnzimmer wurde ins Freie verlegt, jetzt dürfen wir auch draußen ausgiebig kochen und nicht nur grillen. Der Trend zum Kochen im Freien ist nicht nur praktisch, sondern auch besonders ästhetisch. Die modernen Entwürfe bieten nämlich alles, was wir zum Kochen brauchen – von der Spüle bis hin zu Induktionsplatten und Eiskühlern in eleganten Gestalten. In verschiedenen Ausführungen und Preisklassen bringen die Designs nicht nur Freude beim Kochen, sie sind auch edle Highlights in unserem Außenbereich.

Outdoor-Küchen Trends

Ganzjähriger Einsatz

Das ganze Jahr draußen kochen – die modulare Outdoor-Küche Àtria von Abimis macht es möglich.

© Abimis ×

Die italienische Designbrand Abimis hat zusammen mit Studio Delineo und Massimo Rosati Àtria geschaffen – die erste modulare Küche, die speziell für den Außenbereich konzipiert ist. Mit einem Edelstahlkern ist sie beständig gegen Korrosion, Stöße und Feuchtigkeit. Sie eignet sich damit perfekt für den ganzjährigen Einsatz im Freien. Das Design der Küche zeichnet sich durch den sorgfältigen Kontrast zwischen dem geometrischen und minimalistischen Körper der Küche und den funktionalen Elementen aus, die sie definieren.

Stilvoll und einladend

Die Drop Kitchen ist eine beeindruckende Küche für Lebensliebhaber mit einem stilvollen und zugleich lebendigen und einladenden Ausdruck. © CaneLine ×

„Life made comfortable“ ist die Essenz des dänischen Unternehmens Cane-Line. Das Leben an der frischen Luft soll möglichst einfach sein und das gelingt dem Designunternehmen mit innovativen Technologien und guter Qualität. Die Outdoor-Kollektion wurde entwickelt, um einen komfortablen Lebensstil im Freien zu schaffen und dabei nicht auf die Ästhetik zu vergessen. Die Allwettermöbel wie auch die Outdoor-Küche sind schlicht gestaltet und benötigen wenig Wartungsaufwand. Die Küche beinhaltet ein Waschbecken, viel Stauraum und einen großflächigen Arbeitsbereich, der ein angenehmes, gemeinsames Kochen im Freien garantiert.

Widerstandfähige Materialien

Die Artusie Edelstahlküche ist ein Entwurf von Anontio Cittero. Eine professionelle Küche für den privaten Bereich. © Arclinea ×

Edelstahl ist widerstandsfähig. Das weiß auch der italienische Hersteller Arclinea, der bereits seit 1925 Küchen entwickelt und interpretiert. Die Artusi Edelstahlküche von Arclinea steht für Stärke und Präzision. Das Design entstand durch den Einsatz von Materialien und technischen Kunstgriffen, die eine optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit und eine gute thermische Isolierung garantieren: vom rostfreien Edelstahl AISI 316 über die 4 cm starken, innen isolierten und mit Magnetdichtung ausgestatteten Türen, durch welche die Innenräume vor Infiltrationen und dem Eindringen von Insekten geschützt werden, dem Korpus aus witterungsbeständigem Okoumé-Sperrholz bis hin zum wärmeisolierten Schrank mit internen Auszügen, welcher die Temperatur von Speisen und Getränken konstant hält.

Küche auf Rädern

Die Bilba Trolley Outdoorküche mit Gasgrill und Induktionsplatte kann an jeden beliebigen Ort gerollt werden. Bei Trolley „Bilba“ kommen Teakholz und mattschwarzes, pulverbeschichtetes Aluminium zum Einsatz. © Indu Plus ×

Der belgische Hersteller Indu+ hat sich auf Premium-Küchenzeilen auf Rädern spezialisiert. Die mobilen Küchen kommen in unterschiedlichen Formen und Größen und mit einer personalisierten Ausführung. Eine Kombination aus Tepanyaki, Wok, Multiflex Induktionplatte oder Gasgrill kann gewählt werden. Die soliden Rollwagen beinhalten ebenfalls Stauraum, Messerhalter, ein Induktionsset und ein Schneidebrett. Die Abdeckhaube sorgt dafür, dass die Küche das ganze Jahr unbeschadet im Freien stehen kann. Für heiße Tage kann dazu auch der Iceboy gewählt werden, ebenfalls ein mobiler Rollwagen, der 35 Liter Eiswürfel immer griffbereit hält.

Gemeinsam kochen, essen, das Leben genießen macht eben einfach noch mehr Spaß an der frischen Luft