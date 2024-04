× So holen Sie sich das Spa-Feeling in den Garten

Mit Hot Tub, Whirlpool oder gar einem Eisbad bringen Sie den Urlaub ganz einfach nach Hause.

Wer gerne auch zu Hause das Gefühl von Urlaub haben möchte, kann dieses mit wenig Aufwand schaffen. Spa-Pools für den Außenbereich sind die beste Möglichkeit, um im eigenen Garten oder auf der Terrasse zu entspannen, den Alltag hinter sich lassen, die Muskulatur zu lockern, den Abbau von Stress zu fördern und Körper und Seele in Einklang zu bringen. Von Whirlpools bis hin zu Hot Tubs und Eisbädern gibt es viele Möglichkeiten für den Wellness-Faktor im privaten Bereich.

Home-Spa im Garten

Whirl-Systeme geben Ihnen zusätzlich den wohltuenden Genuss einer Massage. Dank der verbauten Düsen kann gezielt jede einzelne Körperpartie massiert und so Muskelverkrampfungen abgebaut werden. Die Koller Whirl Systems werden seit 1978 in Österreich produziert und weltweit verkauft. Hinter dem Namen Koller steht ein gewachsenes Familienunternehmen, das sich in über 45 Jahren dynamisch entwickelt hat und als Pionier im Bereich der Whirlpool-Technik gilt. Bestseller sind Outdoor SPAs und Hot Tubs. Die Vorteile eines SPAs im Außenbereich sind die einfache Bedienung und integrierte Technik. Der Pool ist winterfest und die Leitungen können durch die speziell konzipierte Restwasserentleerung völlig entleert werden. Verkleidet oder eingebaut, präsentiert sich der Whirlpool in einer Vielzahl von Formen. Das Befüllen kann über einen Gartenschlauch erfolgen.

© Koller ×

Hot Tubs von Koller sind das ganze Jahr über nutzbar und benötigen keinen Strom. Der integrierte Holzofen erwärmt den Hot Tub in 2,5 bis 3,5 Stunden auf eine angenehme Temperatur von 37 bis 40 Grad Celsius. Er ist für Chlor, als auch Salzwasser geeignet und ein in sich geschlossenes System mit einer optimalen Effizienz. Die Hot Tubs verfügen ebenfalls über ein Whirlsystem und sind wie die SPAs aus hochwertigem Sanitäracryl gefertigt.

Kältetherapie stimuliert das Immun- und Stoffwechselsystem durch Kühlung der Epidermis. Die Physiologie der Kälte bringt allgemeines Wohlbefinden und spezifische physische und psychische Vorteile. Eisbaden lindert Muskel- und Gelenkschmerzen, senkt das Stressniveau und stimuliert die Hautverjüngung. Mit der simplen Technologie von Submerge-Eisbad bringen Sie sich das perfekte Werkzeug für Erholung und Wohlbefinden nach Hause. Das tragbare Eisbad verwendet Isolationstechnologie, um die kalte Temperatur des Wassers im Inneren aufrechtzuerhalten, und wird mit einem wetterfesten Deckel geliefert. Untersuchungen aus dem Jahr 2022 zeigen, dass das Eintauchen in kaltes Wasser Muskelkater nach dem Training reduziert, die Regeneration beschleunigt und die Muskelkraft steigert. Das wohltuende Eisbaden geht dennoch auch in einer Outdoor-Whirlwanne, wie es das italienische Unternehmen Starpool anbietet. Hier kann über das Touchscreen eine Wassertemperatur von 4 bis 38 Grade Celsius eingestellt werden. Die perfekte Lösung für heiße Bäder und Kneipp-Therapien in einem.

© Glass 1989 ×

Holzbadebottiche werden aus Lärchen- oder Zedernholz gefertigt und können ebenfalls ganzjährig im Freien stehen. Traditionell wird der Badebottich mit einem Holzofen befeuert. Durch die eigens angefertigte Heizungs-Filtersteuerung der österreichischen Manufaktur Balubad kann das Holzbadefass aber auch elektrisch beheizt werden. So können Sie auch bei kühlen Temperaturen völlig entspannt Ihr Bad im Freien genießen. Neben dem Badespaß ist auch dieser ein Eyecatcher auf der Terrasse oder im Garten.