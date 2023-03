× Gmundner Keramik: Die neue Kunst des alten Handwerks

Dass echtes Handwerk keinerlei altmodisch ist, beweist die Gmundner Keramik Manufaktur mit ihrem Kult-Geschirr.

Viele kennen die Teller vielleicht noch von der Jause bei Oma und Opa, mach andere aus dem Landhaus. In den letzten Jahren feiert das Kult-Geschirr aus dem Salzkammergut allerdings ein großes Comeback - unter anderem auf dem Frühstückstisch von US-Star Kourtney Kardashian. Denn, Töpferkunst liegt derzeit wieder voll im Trend und Gmundner Keramik verleiht klassischer Tischkultur ein stylisches Upgrade.

© Instagram / @kourneykardash Kourtney Kardashian teilt auf Instagram öfter Bilder ihres Frühstücks mit ihren Fans. Das Highlight: Geschirr von Gmundner Keramik - aus der "Grüngeflammt" Kollektion.

Trend-Geschirr mit historischem Kern

Die wunderschönen Geschirr-Sets finden nun zurück in unsere Vitrinen - und dienen dazu als absolutes Interior-Highlight unserer Küchen und Esszimmer. Das traditionsreiche österreichische Unternehmen Gmundner Keramik begann bereits 1492 weiße Keramiken mit stilisierten Mustern zu bemalen.

Berühmt wurde die Manufaktur durch ihren Signature-Print: "Grün Geflammt"- seit 2021 zählt die besondere Technik des grünen "Flammens" sogar zum UNESCO Kulturerbe. Die It-Pieces werden aus natürlichen Rohstoffen und zu 100% in Gmunden in nachhaltiger Produktion gefertigt. Dabei ist es vor allem die Handarbeit, die Gmundner Keramik so einzigartig macht.

4/4 © Gmundner Keramik Laut Studie des MARKET Instituts ist Gmundner Keramik das beliebteste Geschirr Österreichs. © Gmundner Keramik Bei den Prozessen wird ein großer Wert auf eine nachhaltige, sowie sozial faire Produktion gelegt. © Gmundner Keramik Auch beim Thema Corporate Social Responsibility liegt Gmundner Keramik voran. © Gmundner Keramik Gmundner Keramik wird aus natürlichen Rohstoffen und zu 100% in Österreich am Standort in Gmunden gefertigt.

Zeitlose Eleganz

Mit zeitlosem Design erfindet das Unternehmen aus dem Salzkammergut ihre ikonischen Klassiker stets neu. So gibt es von "Buntgeflammt" bis "Rotgeflammt" und "Blaugeflammt" das passende Geschirr-Set für jeden Einrichtungs-Stil.

Vor Kurzem wurde auch die stillvolle Kombination Schwarz und Weiß lanciert. Elegant geschwungen und dezent gemustert, ergänzen sich die beiden Designs "Schwarzgeflammt" und "Weißgeflammt" in Kombination dabei perfekt - und eignen sich zum Beispiel auch als Statement minimalistisch-gedeckter Esstische.

Deko Highlight

Jedes Stück - ob Schüssel, Teller oder Tasse - ist einzigartig und verleiht dem Esstisch somit umso mehr Charakter. Die liebevoll gefertigten Unikate sind beinahe zu schade, um sie unter Essen zu verbergen. Allerdings eignet sich das Geschirr auch auf offenen Regalen liegend als wunderschönes Deko-Highlight.

Zu kaufen gibt es die eleganten Editionen "Schwarzgeflammt" und "Weißgeflammt" etwa direkt über gmunder.at, XXX Lutz oder auch bei Kastner & Öhler:

