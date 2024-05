Star-Geigerin Lidia Baich zeigt ihre elegante Stadtwohnung

Am 25. Mai geigt sie im Wiener Musikverein auf – zuvor lud Lidia Baich LIVE&STYLE in ihr edles Refugium mit viel Musik über den Dächern Wiens.

Top gestylt, im figurbetonten Hosenanzug mit pinken Heels, perfektem Make-up und frisch geföhntem Haar öffnet sie uns die Tür. „Ich hatte praktischerweise heute schon zwei Termine außer Haus – und nach unserem Shooting muss ich gleich weiter zu Proben“, lacht Lidia Baich dennoch fröhlich und wirkt dabei kein bisschen gestresst. „Ich halse mir immer gerne viel auf und liebe es, viel zu tun zu haben“, wird sie später im Interview verraten, doch zuvor führt uns die österreichische Star-Geigerin und Mutter zweier Söhne durch ihre Wohn-, aber auch Arbeitsoase hoch über den Dächern der Wiener City.

Klassisch & elegant: So wohnt Lidia Baich

Vor sechs Jahren zog die Künstlerin, die seit 2017 mit dem Tenor Andreas Schager verheiratet ist, in die großzügige Wohnung. Was das Wichtigste war: „Ich habe damals meinen zweiten Sohn zur Welt gebracht, deshalb haben wir mehr Platz gebraucht“, er zählt Lidia Baich, „aber was auch entscheidend war: dass wir genug Platz für ein schönes Musikzimmer haben.“ Schließlich arbeitet die Star-Geigerin, die bereits im Alter von acht Jahren ihren ersten internationalen Musikbewerb gewann, großteils zu Hause.

Ihr „Werkzeug“, die Geige, ist sonst in einem versperrbaren Spezial-Koffer verstaut – wenn Baich nicht gerade wieder am Proben ist. Dieser Tage erscheint ihre neue CD „The Other Seasons“. © Johannes Kernmayer ×

Neben ihren Auftritten, für die sie hier probt, arrangiert sie eigene Konzerte, dieser Tage erscheint auch ihre neue CD „The Other Seasons“ – und Lidia Baich unterrichtet an der Universität. Es ist also allerhand zu tun in dem großen Musikraum mit einem gemütlichen Kamin, vor dem ein Schaukelstuhl zum Chillen einlädt.

Gemütlich machen kann es sich die Karriere-Mum nicht oft – am 25. Mai steht sie etwa auf der Bühne des Wiener Musikvereins, wo sie mit Donka Angatscheva und dem Vienna Art Nouveau Orchestra zugunsten der Stiftung „Teach for Bulgaria“ spielt. © Johannes Kernmayer ×

Ruhig ist es selten

„Mein Mann und ich musizieren sehr oft zusammen mit anderen Künstler:innen“, erzählt Lidia Baich, die am Samstag, 25. Mai, zusammen mit dem von ihr gegründeten Vienna Art Nouveau Orchestra sowie der bulgarischen Konzertpianistin Donka Angatscheva zugunsten der Stiftung „Teach for Bulgaria“ im Wiener Musikverein auftritt. Die Förderung klassischer Musik liegt Lidia Baich seit jeher am Herzen, schließlich hat ihre Liebe dazu ihr Leben und ihre Karriere geprägt.

Schöne Stücke mit Geschichte prägen nicht nur die musikalische Welt von Lidia Baich – auch in ihrer Dachgeschoßwohnung findet man Antiquitäten und Interieur-Klassiker wie das große Chesterfield-Sofa. © Johannes Kernmayer ×

Klassisch & elegant ist auch die Stilrichtung, die die 42-Jährige für ihre Wohnungseinrichtung gewählt hat. Antike Möbel, schöne Gemälde, altes Porzellan und eine Vielzahl privater Fotos verleihen der Dachgeschoßwohnung persönlichen Charakter. Welcher zweiten Leidenschaft neben der Musik Baich hier gerne frönt, zeigt sie uns dann noch weiter oben, wo eine wunderschöne Terrasse mit Blick über Wiens Dächer zum Verweilen einlädt.

Die Star-Geigerin ist eine leidenschaftliche Hobbygärtnerin. Auf ihrer traumhaften Dachterrasse blühen Rosen in den schönsten Farben. Neben ihrer City-Wohnung haben die zweifache Mutter und ihr Ehemann, Tenor Andreas Schager, in Niederösterreich ein Haus mit Garten. © Johannes Kernmayer ×

„Ich liebe es, hier draußen zu sein und ein bisschen zu garteln“, strahlt die Bühnen-Beauty während sie uns stolz die ersten Rosen in den prächtigsten Farben präsentiert. Stets an ihrer Seite: Dackeldame Wilma, die seit zwei Jahren das Familienglück komplett macht – und das schöne Zuhause mit musikalischem Flair ebenso großartig findet, wie wir.