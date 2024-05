Silvia Schachermayer zeigt ihr Refugium auf Mallorca

Auf der Baleareninsel Mallorca folgt Ex-Miss Silvia Schachermayer ihrer Berufung als Coach – und arbeitet mit Meerblick.

Von der Miss Austria (2004) zum Coach: Silvia Schachermayer (41) hat sich auf der spanischen Sonneninsel Mallorca ein neues Leben aufgebaut und folgt ihrer Berufung als Lifecoach und psychologische Beraterin. Eine Leidenschaft, die sie während ihrer Zeit als Geschäftsführerin der Miss Austria Corporation entdeckt hat.

Berufung auf Mallorca

Die Wahl-Mallorquinerin sitzt gerne auf den weißen Stühlen, von denen sie über ihren Pool auf Meer und Berge sieht. Das Bild stammt von dem Künstler Jürgen Haupt. © Chris Singer ×

„Es hat mir damals schon die größte Freude bereitet, junge Menschen zu fördern, zu coachen und auf ihrem Karriereweg zu begleiten“, erinnert die Linzerin sich in LIVE&STYLE. „Psychologie hat mich schon immer fasziniert. Von daher war es der logische Schritt, den Abschluss zu machen. Aktuell mache ich den Master für psychosoziale Beratung und Coaching an der Sigmund Freud Uni in Wien.“

An die elegante Küche ist der Essbereich angeschlossen. Hier bewirtet Silvia Schachermayer gerne Gäste. Die glänzende Lampe ist ein toller Hingucker, den die ehemalige Miss Austria „durchgesetzt“ hat. © Chris Singer ×

Mit Know-How, Einfühlungsvermögen und Erfahrung hilft Silvia Schachermayer jedem, „der ein Thema hat, das er gerne verändern möchte oder sich in einer schwierigen Situation befindet, in der er nicht weiß, wie er weitermachen soll.“ Ihr Spektrum reicht von der Persönlichkeitsentwicklung über Beziehungsberatung bis zu Empowerment. Das Ziel: „Lösungen zu aktuellen Herausforderungen finden und schauen, wie man dorthin kommt, wo man hinkommen will.“

In dem geräumigen Haus dominieren neutrale Töne wie Weiß, Grau und Beige. Elemente aus hochwertigem Holz sorgen für ein warmes Ambiente, in dem man sich wohlfühlt. Gleichzeitig strahlen die Räume viel Ruhe aus. © Chris Singer ×

Den Blick richtet Schachermayer bei ihrer Arbeit nach vorne. Sie macht keine klassische Therapie, in der die Vergangenheit aufgearbeitet wird, sondern widmet sich dem erfolgsorientierten Coaching. Das Schönste an ihrem Job? „Zu sehen, wie Leute nach sehr kurzer Zeit und wenigen Interventionen andere Perspektiven haben, andere Lösungswege sehen und einfach glücklicher sind.“

Arbeitsplatz mit Meerblick

Ihren Arbeitsplatz hat Silvia in die eigenen vier Wänden integriert. Der dunkle Schreibtisch kommt vor dem Panoramafenster zur Geltung. © Chris Singer ×

Ihren Arbeitsplatz hat die Österreicherin sich in ihrem Haus auf Mallorca eingerichtet – mit Panoramafenster und Meerblick. An dem wunderschönen Haus schätzt sie nicht nur die beeindruckende Aussicht auf Meer und Berge, sondern auch die Nähe zum Flughafen und zur Schule ihrer Tochter. Vor fünf Jahren hat die Familie ihren Lebensmittelpunkt hauptsächlich nach Mallorca verlagert. Ihr Traumhaus hat Silvia dann online gefunden und sich sofort verliebt.