Riccardo Simonetti's bezaubernde Balearen-Finca

Der deutsche Star-Entertainer gewährt Einblicke in seine entzückende Balearen-Finca, die er zusammen mit KARE eingerichtet hat.

TV-Shows, Interviews, Red Carpet-Auftritte, Fotoshootings, Social Media-Dreharbeiten und zwischendurch die Arbeit an seinen beliebten Büchern - Riccardo Simonettis Leben ist so bunt und vielseitig, wie seine berühmten Looks. Der Entertainer, Moderator und Autor hat mit 31 Jahren so ziemlich alles, erreicht, wovon er einst als „Bub vom Land“ träumte. Nur eine Ruheoase, in der er Kraft tanken und vom Blitzlichtgewitter abschalten kann, hatte dem sympathischen Deutschen noch gefehlt.

Riccardo Simonetti's wunderschöne Finca

Riccardo Simonetti liebt in seinem Zuhause Eyecatcher ebenso wie bei seinen modischen Outfits. © Max Menning ×

Doch auch dieser Traum ging – dank harter Arbeit – in Erfüllung. „Ich bin angekommen“, schwärmt Simonetti und meint damit die entzückende Finca, die er auf Mallorca entdeckte und – neben Berlin – zu seinem zweiten Zuhause machte. „Ich habe 2021 ganz viele Immobilien auf Mallorca angeschaut und habe mich dann am Ende für diese entschieden, weil ich sie wunderschön fand“, so Riccardo, der auf dem Anwesen jedoch noch einiges zu tun hatte. Mithilfe seiner Mutter Anna und seinem Partner Steven wurde das Haus zu einem echten Schmuckkästchen.

Viel Glamour und Gemütlichkeit

Auch ruhige Ecken in Black & White sind hier zu finden. © Max Menning ×

Einrichtungsberatung holte sich Riccardo Simonetti im KARE Kraftwerk. Das Ergebnis: eine glamouröse, aber dennoch sehr gemütliche Einrichtung, die die Lebensfreude des Star-Entertainers perfekt widerspiegelt. „Mein Stil passt in keine Schublade, ich mag es gerne unkonventionell“, erklärt der Wahl-Mallorquiner, der bei KARE perfekte Eyecatcher für sein Haus fand. Dabei war es Simonetti wichtig, die prachtvollen Farben der Pflanzen auf der Finca auch im Haus erblühen zu lassen. Viel Grün, geschmackvoll kombiniert mit Holz und verschiedenen Erdtönen wirken beruhigend. Starke Farbeakzente werden mit Riccardos Lieblings-Colours Rosa und Pink gesetzt.

Sein Lieblingsraum, das Schlafzimmer, strahlt in den schönsten Rosa- und Pinktönen. © Max Menning ×

Das Schlafzimmer mit knallrosa Schränken und Sideboards, sowie stylischen goldfarbenen Accessoires ist sein Lieblingsraum. „Ich mag schöne Dinge und ich möchte mich nicht mit Möbeln umgeben, die einfach nur praktisch sind.“ Inspiriert in Sachen Mode, aber auch Interieur wird der beliebte Botschafter für Diversität durch seine vielen Reisen.

Selten, aber doch rastet der Star-Entertainer. Der Hängesessel wird dann je nach Belieben im Wohnzimmer oder im Palmengarten genutzt. © Max Menning ×

Kalifornisches Feeling mit einem Hauch von Florida-Flair auf einer typisch spanischen Finca? Wird hier möglich gemacht und ist für den Influencer die perfekte Kombination! Unter dem samtig weichen Ecksofa mit Jungle-Print-Kissen geht es dank des stylischen Teppichs im Zebra-Look wild zu. Im Ibiza-Hängesessel chillt der Künstler im Boho-Style – „je nach Lust und Laune entweder im Wohnzimmer oder im Palmengarten.“

Ein bisschen Coachella-Vibe – etwa in Form bunter Vasen, die von prachtvollen Blumen geschmückt werden – muss freilich auch sein. Das Festival in der kalifornischen Wüste liebt die Fashion-Ikone. „Mein Motto lautet: mehr ist mehr“, strahlt Riccardo Simonetti wie die heiße Sonne auf Mallorca. Ja, er ist dort angekommen, wo er zweifelsohne hingehört: an einem wunderschönen, friedlichen Ort der Liebe und Lebensfreude.