× Darum sollten Sie Ihre Pflanzen regelmäßig duschen

Nicht nur wir Menschen genießen eine lange, gründliche Dusche. Auch unsere Zimmerpflanzen lieben das regelmäßige Abduschen. Für sie ist das Duschen genauso wichtig wie für uns. Denn wer seine Pflanzen richtig pflegt, kann sich lange am üppigen Grün erfreuen.

Eine Sache, die Zimmerpflanzen erspart bleibt, ist der Regen. Durch das Gießen bekommen sie zwar die nötige Feuchtigkeit, die sie brauchen, doch ein Regenschauer tut den grünen Mitbewohnern ebenfalls gut. Manche Pflanzen sollte man daher gelegentlich in die Dusche stellen.

Warum sollte ich meine Zimmerpflanzen abduschen?

Der große Vorteil: Beim Duschen werden Pflanzen von lästigem Staub befreit, der sich auf die Blätter abgesetzt hat. Danach können sie wieder besser atmen und Fotosynthese betreiben. Zudem werden Schädlinge entfernt, die sich oft an den Blattunterseiten oder an den Stängeln befinden. Beim Duschen werden sie den Abfluss hinuntergespült und können der Pflanze nicht mehr schaden. Außerdem sehen die Pflanzen nach der Dusche wieder frisch und strahlend aus. Plus: Sie bekommen einen Extrakick Luftfeuchtigkeit.

Besonders Pflanzen aus tropischen Gebieten lieben eine gelegentliche Dusche, zum Beispiel:

Strelitzie

Monstera

Gummibaum

Calathea Reseopicta

Efeutute

Goldfruchtpalme

Glücksfeder

Grünlilie

Orchideen

Korbmaranten

Pflanzen aus trockenen Gebieten hingegen sollten nicht oft geduscht werden, zum Beispiel Kakteen und Sukkulenten.

Zimmerpflanzen duschen: So geht’s

Die Pflanze in die Dusche oder Badewanne stellen. Der Duschstrahl sollte möglichst sanft eingestellt sein. Das Wasser sollte Raumtemperatur haben. Den Stamm und die Blätter von allen Seiten abduschen und die Pflanze anschließend trocknen lassen. Wichtig: Achten Sie darauf, die Erde vor zu viel Wasser zu schützen.

So oft sollten Zimmerpflanzen gereinigt werden

Pflanzen im Innenraum sollten regelmäßig gereinigt werden. Setzt sich Staub oder Dreck auf ihnen ab, sollten sie unverzüglich gesäubert werden. Idealerweise entstaubt man die Pflanzen alle zwei Wochen mit einem feuchten Tuch. Duschen sollte man sie nur ein- bis zweimal im Jahr. Zu oft sollten Zimmerpflanzen nicht geduscht werden, da sonst die Gefahr besteht, sie zu übergießen.