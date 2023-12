Gerda Rogers: Das große Wohn-Horoskop 2024

Star-Astrologin Gerda Rogers warf für LIVE&STYLE einen Blick in die Sterne – und verrät Ihnen hier, was 2024 in Sachen Wohnen für Sie parat hält.

WIDDER

Schneller wohnen könnte Ihre Devise lauten: Kurze, direkte Wege sind wichtig, aber in Stil und Technik immer auf der Höhe der Zeit. Schließlich sind Sie die Pionierin unter den Sternzeichen, die immer voran geht. Weshalb sich 2024 auch optimal dafür eignet, sich die Frage zu stellen, ob es nicht wieder einmal an der Zeit ist, Ihrem Heim ein neues Outfit zu verpassen? Die nötige Inspiration könnte sich schon im Jänner, im April oder im Juli einstellen. Optimaler Zeitpunkt für frischen Einrichtungswind: Mitte Oktober bis Mitte November!

STIER

Sie sind die Genießerin unter den Sternzeichen und brauchen daher ein möglichst bequemes Ambiente, in dem Sie stundenlang komfortabelst auf der faulen Haut liegen können. Aber auch wenn Sie noch so sehr auf Bewährtes stehen, die Lust zur Neugestaltung Ihrer vier Wände ist bis Ende Mai unwiderstehlich. Nutzen Sie diese Phase, vor allem im Mai selbst, um auch schon lange gehegte Wohnträume endlich wahr werden zu lassen!

ZWILLING

Klar und praktisch muss das alles sein, denn Sie haben keine Zeit sich mit irgendetwas lange aufzuhalten. Sie brauchen auch viel Luft und Bewegungsfreiheit. Ihr wichtigstes Thema ist aber die Kommunikation. Daher sollte Ihr Lebensraum über viele Sitzgelegenheiten verfügen, die zu regem Gedankenaustausch einladen. Überstürzen Sie jedoch nichts, auch wenn Sie Jupiter ab Ende Mai verführt, Ihrem Lebens-Ambiente einen ganz neuen Drall zu geben. Saturn empfiehlt, eher behutsam auf Bewährtes aufzubauen. Verschönern Sie Ihr Zuhause mit sorgfältig ausgewählten Akzenten!

KREBS

Sie brauchen ein behagliches und kuscheliges Nest, in das Sie sich vor der hektischen Außenwelt verkriechen können. Sie sind aber auch ein Familienmensch, der seine Lieben gerne nach Strich und Faden verwöhnt. Daher sollte bei Ihnen jeder seinen Platz finden, an dem er sich wohlfühlt. 2024 ist Ihnen Saturn sehr gewogen: Nachhaltige Kuscheligkeit und damit genau das Wohngefühl, das Sie brauchen, sind somit garantiert. Sie können sich daher, etwa im April oder September, ruhig von altem Krempel trennen und frischen Wind einziehen lassen.

LÖWE

Ihrem Lebensambiente muss man auf den ersten Blick ansehen, dass Sie etwas Besonderes sind. Das gilt nicht nur für den überwältigenden Gesamteindruck Ihres repräsentativen und prunkvollen Interieurs, der Ihre Gäste staunen macht, sondern auch für jedes Detail, das mit Sicherheit aus prominenten Designerhänden stammt. 2024 sind Ihren Wünschen und Ihrer Phantasie keine Grenzen mehr gesetzt, speziell ab Juni. Es könnte sich aber lohnen, erst ausgiebig zu gustieren, zu vergleichen und zu planen, um ab Mitte Oktober auch Ihre kühnsten Vorstellungen zu realisieren.

JUNGFRAU

Sie sind die/der große Pragmatiker:in unter den Tierkreiszeichen. Daher sollte alles möglichst zweckentsprechend gestaltet sein: Küche und Bad auf neuestem funktionalen Stand, die Wohnräume nicht nur mit viel Stauraum ausgestattet, sondern auch allen allfälligen Wünschen und Vorlieben entsprechend. Auch wenn Sie alles besser wissen, sollten Sie unter der Saturn-Opposition Experten beiziehen und auf deren Empfehlungen hören. Damit sind Sie auf der sicheren Seite und mit Ihrer Möblierung, einschließlich aller Technik, auch langfristig zufrieden.

WAAGE

Ästhetik und Stil stehen ganz große auf Ihren Fahnen. So leger und lässig das auch alles aussehen mag – da ist nichts dem Zufall überlassen. Sie haben unglaublich viel Zeit darauf verwendet, die schönsten Materialien, Farben und Designerstücke zusammenzutragen, bis Ihre gestalterischen Ansprüche endlich erfüllt waren. An Ihrem Sinn für alles Schöne ist also auch heuer nicht zu rütteln. Dank Jupiter dürfen Sie aber ab Ende Mai die pure Vollendung entdecken: Sei es das perfekte neue Ambiente oder Designerstücke, die Ihr Herz und sicher auch Ihre Gäste in Verzückung versetzen.

SKORPION

An Ihren Vorstellungen ist nicht zu rütteln. Es gilt die Devise: Alles oder nichts. Das kann also durchaus absolut minimalistisch sein oder aber ausgestattet mit allen Finessen, die zeitgemäßes Wohnen zu bieten hat. Auf jeden Fall sichtbar: Ein perfekt durchgehaltenes Konzept – vom Vorraum bis zum Bad. Sollten Sie dennoch etwas verändern wollen, ist Saturn jetzt Ihr stärkster Verbündeter und damit ein Garant, dass alles, was Sie anpacken, Hand und Fuß hat. Sie können sich also getrost an die komplette Neugestaltung Ihres Lebensraumes machen. Ideal dafür sind April, September und Oktober.

SCHÜTZE

Haben Sie überhaupt Zeit zu wohnen und Ihr privates Ambiente zu genießen? Auf jeden Fall brauchen Sie sehr viel Bewegungsfreiheit und eine entsprechend großzügige Wohnraumgestaltung. Jede Menge Luft und Licht. Auch wenn bei Ihnen immer alles schnell gehen muss, sollten Sie sich unter Saturns strengem Auge mehr Zeit lassen. Denken Sie praktisch und wirtschaftlich! Hipp zu sein, ist jetzt weniger wichtig als nachhaltige Qualität.

STEINBOCK

Möglichst einfache klare Strukturen, praktisch, solide, zeitlos und von entsprechender Langlebigkeit – damit sind Ihre Ansprüche wohl auf den Punkt gebracht. Möglichst keine Problemzonen und trotzdem edel genug, um Ihren gesellschaftlichen Stellenwert zu repräsentieren. Jupiters Gunst schenkt Ihnen heuer beste Voraussetzungen für die Realisierung aller Veränderungswünsche. Egal, ob’s ums Bauen, Einrichten oder nur ums Verschönern geht: Nutzen Sie am besten den Jahresanfang bis Mitte Februar und Juni und Juli dafür!

WASSERMANN

Utopie, Provokation und Chaos – da ist alles drin. Hauptsache nicht konventionell. Daher: je ausgefallener umso besser. Sie verfügen bereits über Einrichtungsstücke, Materialien, Haus- und Kommunikationstechnik, von denen anderen nicht einmal noch wissen, dass es die gibt. Dennoch: Bis Ende Mai sind Sie besser beraten, noch auf Bewährtes zu setzen. Für Ihre ungewöhnlich und exzentrischen Ansprüche gibt Jupiter ab Juni grünes Licht. Speziell die Wochen zwischen 21. Juli und 4. September sind ideal, um sich wohnlich wieder einmal zu verändern.

FISCHE

Ihre Rückzugsbedürfnisse sind legendär. Daher müssen Sie unbedingt in der Lage sein, sich abzuschotten und sich in Ihren vier Wänden bestens aufgehoben zu fühlen. Stille Ecken und bequemstes Mobiliar, in dem Sie so richtig abtauchen und Ihre Batterien wieder aufladen können, um der lauten Welt da draußen wieder gewachsen zu sein. 2024 appelliert Saturn an Ihre Vernunft: Werfen Sie Altbewährtes nicht leichtfertig über Bord! Reparieren, restaurieren und Ordnung zu schaffen, hat Vorrang vor Veränderung. Mehr Stauraum ist sinnvoll und belebende Akzente sind natürlich auch erlaubt.