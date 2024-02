× Speed Cleaning: So wird die Wohnung in 8 Minuten sauber

Oft ist der Alltag prall gefüllt und lästige Aufgaben wie Putzen bleiben oft auf der Strecke. Mit der "Speed Cleaning"-Methode ist jetzt Schluss mit Dauer-Chaos. Wir verraten, wie Sie in nur 8 Minuten Ordnung in die Wohnung bekommen.

Eine saubere und aufgeräumte Wohnung, ohne dafür stundenlang putzen zu müssen? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch die US-Autorin Courtenay Hartford stellt in ihrem Buch "Speed Cleaning: Schneller putzen – mehr leben“ eine Technik vor, wo genau das möglich sein soll. In nur acht Minuten sollen wir unsere vier Wände so sauber bekommen, dass wir problemlos Besuch empfangen können, ohne vor Scham im Boden zu versinken.

Laut Hartford soll man sich für jeden Schritt genau eine Minute Zeit nehmen, insgesamt gibt es also acht Schritte zur präsentablen Wohnung.

Die 8-Minuten-Putz-Methode

1. Minute: Duft

© Looops ×

Sorgen Sie in der ersten Minute für einen angenehmen Duft. Dadurch wirkt die Wohnung direkt sauberer und der Geruch sorgt für einen guten Eindruck, wenn jemand Ihr Zuhause betritt. Duftwachs, Raumsprays oder Duftkerzen eignen sich hierfür besonders gut.

2. Minute: Küche Teil 1

Als nächstes bringen Sie die Arbeitsflächen in der Küche in Ordnung. Dort sammeln sich häufig dreckiges Geschirr und Lebensmittelreste aber auch Alltagsgegenstände, die die Flächen unordentlich wirken lassen. Räumen Sie alles an ihren Platz und wischen Sie anschließend die Arbeitsflächen sauber.

3. Minute: Küche Teil 2

Jetzt kommt der Küchentisch an die Reihe. Auch hier können sich im Lauf des Tages eine Reihe von Gegenständen und dreckiges Geschirr ansammeln. Räumen Sie alles vom Tisch auf und wischen Sie ihn am Ende gründlich ab.

4. Minute: Wohnzimmer

Der nächste Raum, den Sie sich beim "Speed Cleaning" vornehmen können, ist das Wohnzimmer. Räumen Sie alles weg, was herumliegt und dort nicht hingehört. Kleidungsstücke, Spielzeug, Zeitschriften – all das lässt den Raum schnell unordentlich wirken. Legen Sie diese Gegenstände an ihren Platz zurück und schütteln Sie Sofakissen auf und legen Sie Decken und Co. ordentlich zusammen.

5. Minute: Bad Teil 1

Anschließend folgt das Bad. Wischen Sie mit den gebrauchten Handtüchern das Waschbecken und die größeren Flächen ab. Diese kommen dann in die Wäsche und Sie können frische Handtücher aufhängen.

6. Minute: Bad Teil 2

Reinigen Sie die Toilette gründlich mit der Klobürste und säubern Sie den Sitz mit Desinfektionsmittel.

7. Minute: Staubwischen Teil 1

© Adobe Stock ×

Fast geschafft. Schnappen Sie sich einen Staubwedel oder einen trockenen Lappen und stauben Sie damit alle Oberflächen ab. Das macht optisch bereits einen riesigen Unterschied und lässt die Räume sofort sauberer und frischer wirken.

8. Minute: Staubwischen Teil 2

Für den letzten Schritt wischen Sie die wichtigsten Flächen noch einmal mit einem feuchten Lappen ab.

Wird die Wohnung durch Speed-Cleaning wirklich sauber?

Die traurige Nachricht: Für ein Deep Cleaning reichen acht Minuten leider nicht aus. Die Methode ist eher dafür gedacht, schnell Ordnung in die Wohnung zu bringen, wenn sich spontan Besuch angekündigt hat. Denn für eine oberflächliche Reinigung ist Speed-Cleaning wunderbar geeignet.