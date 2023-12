Wachsflecken entfernen: So gelingt's ganz leicht und schonend

Kerzen sind in der Adventzeit überall: Auf dem Kranz, auf dem Baum, auf dem Tisch und auf dem Regal. Da kann es schnell mal passieren, dass so manches Kerzenwachs daneben tropft. Wir verraten, mit welcher Methode Sie Kerzenwachs am besten von Glas, Kleidung, Boden und Co. bekommen.

Kerzenlicht versprüht in der Vorweihnachtszeit Gemütlichkeit. Doch wenn eine Kerze tropft, hinterlässt sie hartnäckige Wachsflecken. Wie Sie selbst farbiges Wachs entfernen können? Ganz einfach mit Hausmitteln! Die zwei besten Methoden, um Wachsflecken schonend zu entfernen Es gibt zwei einfache Methoden die Wachsflecken nicht nur schnell entfernen, sondern gleichzeitig auch schonend für verschiedenste Materialien und Oberflächen sind – von Textilien bis hin zu Holzmöbeln. Und das Beste daran: Es braucht dafür nicht zwingend spezielle Reiniger, die aus chemischen Inhaltsstoffen bestehen und gekauft werden müssen. 1. Kälte-Methode Beim Entfernen von Wachsflecken braucht man Geduld, denn der Fleck muss erst aushärten. Kleinere Stücke wie Kleidung, Stoffservietten oder Tischdecken können ins Eisfach gelegt werden, um den Prozess zu beschleunigen. Alternativ können Kühlakkus auf die Stelle gelegt oder Kältesprays auf unempfindliche Materialien gesprüht werden. Doch Vorsicht: Sprays können möglicherweise unerwünschte Rückstände hinterlassen. Lesen Sie auch Tipps für mehr Gemütlichkeit in der kalten Jahreszeit So gerne wie wir draußen durch den frischen Schnee stapfen, kommen wir im Winter auch wieder in die wohlig-warme Wohnung. Wir verraten fünf Tipps, mit denen man es sich in den eigenen vier Wänden besonders gemütlich machen kann.

2. Wärme-Methode Möchte man Wachs aus Gläsern entfernen, ist es einfacher, das Kerzenwachs zu erhitzen, anstatt es auskühlen zu lassen. Ab einer Temperatur von circa 65 Grad Celsius schmilzt das Wachs. Hierfür einfach kochendes Wasser in das Glas gießen und ein paar Minuten einwirken lassen. Das Wachs löst sich, und anschließend mit einer Küchenrolle in einem Sieb abgießen. Hausmittel gegen ölige Wachsrückstände Ist das Wachs erstmal entfernt, bleibt manchmal eine ölige Schicht zurück. Die gute Nachricht: Auch hier können Hausmittel helfen. Auf Holz lösen sich die schmierigen Rückstände mit Olivenöl. Auf Textilien oder anderen Materialien eignen sich Natron und Backpulver am besten. Mischen Sie die Spülmittel zum gleichen Teil mit Wasser. Das Gemisch können Sie dann auf die entsprechende Stelle geben und entweder auf Oberflächen abwischen oder bei Textilien in der Waschmaschine rauswaschen. Wichtig: Bevor Sie Textilien, auf denen Wachsflecken waren, in die Waschmaschine geben, müssen Sie sicher sein, dass keine Wachsreste zurückgeblieben sind. Wäre das der Fall würde sich das Wachs in darin erwärmen und noch mehr verteilen. So entfernen Sie Kerzenwachs von Gläsern, Kleidung, Böden und Co. Glas Wachs aus Glas zu entfernen, ist besonders einfach: Größere Rückstände können am besten mit einer Art Holzschaber (Kochlöffel, Pfannenwender oder Raclette-Schieber) abgeschabt werden – so verursachen Sie keine Kratzer. Anschließend entweder heißes Wasser hineingeben und durch ein Sieb wieder abgießen oder mit Glasreiniger oder Spülmittel die Kerzenwachsrückstände entfernen. Hat Farbe aus dem Kerzenwachs auf das Glas abgefärbt, können Sie diese mit Nagellackentferner vom Glas wegwischen. Holz Beim Entfernen von Kerzenwachsflecken auf Holz, zum Beispiel auf einem Tisch, muss das Wachs der Kerze zuerst aushärten. Dann mit einem Messer oder Schaber vorsichtig abkratzen. Sind im Anschluss noch Wachsflecken zu sehen, erwärmen Sie die Rückstände mit einem Bügeleisen oder mit einem Haartrockner. Dafür Löschpapier oder Küchenrolle auf die betroffene Stelle legen und mit dem Bügeleisen mehrmals vorsichtig über die Stelle fahren (mittlere Hitze und keinen Dampf einstellen) oder den eingeschalteten Haartrockner darauf halten. Sollten noch Spuren zu sehen sein, können Sie bei Holzflächen etwas Olivenöl über die entsprechende Stelle wischen. Stein Bei Steinboden sollten Sie das flüssige Wachs mit Löschpapier oder Küchenpapier abtupfen - nie wischen. So kann sich das Wachs nicht in den Poren des Steins absetzen. Danach erhärten lassen und wie bei Holzböden fortfahren. Tischdecke Kerzenwachsflecken auf einer Tischdecke sollten zunächst erkalten. Anschließend können Sie das harte Wachs per Hand entfernen. Gegen Rückstände hilft die Wärmemethode und anschließendes Waschen. Kleidung Kleidung legt man am besten für ein paar Stunden ins Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe, damit das Kerzenwachs gefriert und sich leichter entfernen lässt. Ist das Kleidungsstück zu groß, können Sie Kühlakkus auf die betroffene Stelle legen. Sind danach noch Wachsflecken zu sehen, können Sie diese mit dem Bügeleisen von der Kleidung entfernen. Dafür Löschpapier oder Küchenrolle über und unter die betroffene Stelle legen und mit dem Bügeleisen vorsichtig darüberfahren (mittlere Hitze und keinen Dampf einstellen). So wird das restliche Wachs wieder flüssig und vom Papier aufgesogen. Teppich Kerzenwachs, das auf einen Teppich getropft ist, unbedingt aushärten lassen und nicht in die Faser reiben. Die Wachsflecken dann mit den Fingern entfernen und letzte Reste mit dem Staubsauger absaugen. Sollte ein Ölfleck zurückbleiben, wenden Sie am besten einen Teppichreiniger an. Sofa Um Wachsflecken von einem Sofa zu entfernen, hat sich der oben beschriebene Ablauf wie bei Teppichen bewährt – egal, ob es mit Stoff oder Leder bezogen ist. Wenn der Fleck anschließend nicht ganz weg ist, wenden Sie spezielle Polsterreiniger statt Teppichreiniger an. Tapete Wachsflecken auf einer Tapete sollten Sie nach dem Erhärten des Wachses vorsichtig von der Wand abschaben, ohne dabei die Tapete zu beschädigen. Den restlichen Wachsfilm anschließend mit einem Haartrockner erhitzen und mit Löschpapier abtupfen.