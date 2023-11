Weihnachten 2023: Die drei größten Deko-Trends

Um drei Weihnachts-Deko-Trends gibt es dieses Jahr kein Herumkommen.

Die Tage werden kürzer und in der Vorweihnachtszeit machen wir es uns zu Hause gemütlich. Mit der richtigen Deko stimmen wir uns schon auf die Festtage ein. In Sachen Weihnachtsdeko gibt es 2023 drei Trends, an denen niemand vorbeikommt. Sie sehen festlich aus, lassen sich leicht umsetzen, passen zu jedem Interieur-Stil und sind zugleich zeitlos: Wir zeigen sie Ihnen schon jetzt, denn Weihnachten ist schließlich schon bald!

Weihnachtsdeko-Trends 2023

1. Tannenbäume aus Papier

Schlichte Deko-Pieces aus Papier, die ein wenig an Origami erinnern, sieht man momentan überall. Zu Weihnachten setzen wir dabei auf Tannenbäume. Die Papier-Bäume sind perfekt für alle, die keine Fans von kitschiger, bunter Weihnachtsdeko sind, sondern einen minimalistischen Look bevorzugen. Die Papier-Objekte können Sie ganz einfach in Ihre alltägliche Deko integrieren und diese zum Beispiel auf den Esstisch oder das Regal stellen. Es gibt die Tannenbäume übrigens auch mit Beleuchtung - für noch mehr cosy Weihnachtsfeeling. Auch Hänge-Deko aus Papier, zum Beispiel Sterne oder Schneeflocken, liegen als schlichte Deko-Alternativen im Trend.

© Connox Papierbäume von Broste Copenhagen, 3er Set. Erhältlich in mehreren Farben.

2. Lichthäuser

Der klassische Deko-Trend feiert 2023 ein Comeback. Dieses Jahr sind Lichthäuser aus Stein oder Ton wieder eine beliebte Deko-Wahl. Das Schöne daran ist, dass wir die Häuschen nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern auch davor und danach aufstellen können. So müssen wir nicht ständig umdekorieren und haben lange etwas von den stimmungsvollen Häuschen, die viel Gemütlichkeit in unsere vier Wände zaubern.

© Depot Lichtobjekt-Set Village, 3-teilig

3. Puristische Adventskränze

Statt staubiger Adventskränze aus Tannengrün oder Plastik sind 2023 stylische Kerzenhaltern aus Metall im Scandi-Style im Trend. Diese sind noch dazu nachhaltiger, weil wir sie viele Jahre lang verwenden können. Wer mag, schlingt ein paar Tannenzweige oder Eukalyptus ums Metall und kreiert auf diese Weise einen modernen Adventskranz. Ansonsten sehen auch Trockenblumen schön dazu aus und lassen die Kerzenhalter festlich erstrahlen.