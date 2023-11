Lichtspiele für die festliche Jahreszeit

Das Spiel mit dem Licht kann beginnen! Prunkvoll oder dezent schenken uns die Lichter in jeglicher Form noch mehr Vorfreude auf die Weihnachtszeit.

Jetzt wird es richtig idyllisch mit viel Glitzer und Kitsch. Viele Städte weltweit erstrahlen schon jetzt in voller Pracht, pünktlich für die Weihnachtszeit. Von New York bis Innsbruck gibt es die unterschiedlichsten Lichtspiele bereits im November zu sehen. Das Schöne daran ist, dass unsere Vorfreude auf Weihnachten damit noch größer wird. Wer das Glitzern auch Zuhause haben möchte, sollte jetzt tätig werden. Damit die festliche Stimmung der Adventzeit noch besser und für eine stimmungsvolle Atmosphäre gesorgt wird, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Von Lichterketten, LED-Projektoren bis hin zu leuchtenden Skulpturen bieten Fachbetriebe individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für ein zauberhaftes Beleuchtungssystem.

© Leso Mit Lichtkonzepten wird die festliche Stimmung verstärkt. Ein edles Beleuchtungskonzept von Leso. ×

Der Elektro-Fachbetrieb Leso, mit Sitz in Wien, bietet stilvolles und exklusives Weihnachtsflair für Unternehmen, Privatpersonen und den öffentlichen Bereich. Die Welt der Weihnachtsbeleuchtung ist für den Inhaber Richard Lesonitzky eine Leidenschaft. Konzepte für Indoor, im Garten oder an der Fassade werden gemeinsam für die individuellen Bedürfnisse konzipiert. Von romantischen Motiven, verspielten Figuren oder eleganten Dekorationskonzepten in Eisweiß, Warmweiß oder Superwarmweiß erfüllt das Unternehmen wahre Weihnachtsträume. Die Beleuchtungslösungen bestehen aus energieeffizienten LEDs, die bis zu 80 Prozent mehr Strom sparen als herkömmliche Beleuchtungssysteme. Das modulare System der Lichterketten sorgt dafür, dass einzelne Leuchten im Handumdrehen ausgetauscht werden können, sollten sie defekt sein. Die Weihnachtsdekoration wird auf Wunsch auch gereinigt und bis zur nächsten Saison im Unternehmenslager aufbewahrt.

© Lampenwelt.at Dekoleuchten und Accessoires für die Weihnachtszeit. ×

Lampenwelt.at präsentiert vielfältige Lichtideen für die Adventzeit. Auf der Online-Plattform werden ebenfalls stromsparende LED-Lampen – insbesondere für eine umweltschonende Beleuchtung – angeboten. Von leuchtenden Figuren für den Innen- und Außenbereich über Lichterketten von klassisch bis smart, bis hin zum Evergreen Papierstern, werden kreative und einfache Lichtideen präsentiert. Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern und bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten.

© mk-illumination.com MK Illumination Lichtkonzept in Ehrenberg in Tirol. ×

Das B2B-Unternehmen MK Illumination ist ein Gesamtlösungsanbieter mit Qualitätsversprechen. Von der Fifth Avenue in New York bis hin zum Wiener Graben sorgt das professionelle Unternehmen für magische Beleuchtungskonzepte. Mit über 40 Niederlassungen, die jährlich 4.000 Lichtinstallationen realisieren, wird das österreichische Familienunternehmen von Klaus Mark, seiner Ehefrau Marie und seinem Zwillingsbruder Thomas geführt. Den Durchbruch erreichte das Unternehmen 2017 – mit dem Kauf der Firma American Christmas im Bundestaat New York. Die damals mäßigen Leuchtmittel wurden qualitativ verbessert, womit die angestrebte Qualitätsführerschaft erreicht wurde. „Unser Ziel ist die weltweite Qualitätsführerschaft“, erklärt Klaus Mark die Expansionsstrategie. Diese Lichterlebnisse sind nicht nur für die Weihnachtszeit großartig, sondern für alle Jahreszeiten.