× XXXLutz Gutschein gewinnen!

Der Sommer naht und mit ihm ein Gefühl des Aufschwungs. Die Tage werden länger, die Energie-Pegel steigen mit den Sonnenstunden, man entdeckt die Welt und sich selbst ganz neu. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um die eigene Wohnung der inneren Veränderung anzupassen.

Dazu verlost Live&Style gemeinsam mit XXXLutz einen Gutschein im Wert von xy Euro.

So gut haben Sie noch nie geschlafen

Wer lange Sommernächte auf lauen Terrassen und in duftenden Gärten verbringen möchte, der muss die verbleibenden Stunden für Schlaf maximal ausnutzen. Die süßesten Träume schenken dabei die vielen verschiedenen Modelle an Boxspringbetten von XXXLutz.

© XXXLutz ×

Hierbei liegt die Matratze nicht wie üblich auf einem Lattenrost, sondern einer Box mit Federkern. Mit einem angepassten Topper aus Visco- oder Kaltschaum, Gel oder Latex, der als druckentlastende Schicht dient, liegt man besonders hoch und einmalig gestützt. Darüber genießt man so einen leichten Ein- und Ausstieg aus dem Bett.

Wohnlandschaften, die zum Leben einladen

Das Herz jeder Wohnung stellt das Wohnzimmer dar. Hier trifft sich die ganze Familie, lässt den Tag ausklingen und faulenzt bei einem guten Film, während eine Sommerbrise die Vorhänge tanzen lässt.

Wohnlandschaften 1/3

2/3

3/3 © XXXLutz © XXXLutz © XXXLutz

Möbel in Naturholz-Optik und bequeme Sofas laden zum Zusammenkommen und gemeinsamen Entspannen ein.

Gemeinsam kochen und schlemmen

Im Sommer verlagern sich Gaumenfreuden aufgrund der Mittagshitze in die Abendstunden. In den schicken Küchen von XXXLutz richten sich die Antipasti gleich mit noch mehr Freude an, während man die lustige Gästeschar erwartet und nebenbei ein Gläschen Rotwein schlürft.

Küchen 1/2

2/2 © XXXLutz © XXXLutz

XXXLutz: Finden Sie Ihre neuen sommerlichen Lieblingsmöbel in einer von 47 Filialen in ganz Österreich! Die XXXL Beratung bietet dazu kostenlose und unverbindlicher Beratungstermine unter xxxlutz.at/c/beratungstermin an.