× Nie wieder Fusseln: Die besten Tricks für Ihren Wollpullover!

Im Winter geht nichts ohne den Wollpullover: warm, kuschelig und stylish. Doch leider kommt er selten allein – die Fusseln sind sein ständiger Begleiter. Ob Fussel-Knötchen oder fliegende Flusen: Hier erfahren Sie, wie Sie die Fusseln am Wollpullover wieder ganz schnell loswerden.

Winterzeit ist Wollpullover-Zeit! Kaum ein Kleidungsstück schenkt uns so viel Wärme und Gemütlichkeit. Es ist wie eine Umarmung in Stoffform – unser treuer Begleiter durch Schneeflocken, Frost und gemütliche Kaminabende. Doch so sehr wir ihn lieben, er hat einen kleinen Haken: die Fusseln. Mal sind es die berüchtigten Knötchen, mal sind es lose Fasern, die sich scheinbar überall verteilen – auf dem Mantel, der Hose oder gar am Sessel. Aber keine Sorge: Wir verraten Ihnen, wie Sie gegen jede Art von Fusseln ankommen.

Das Fashion-Drama: So retten Sie Ihren fusseligen Wollpullover

Denn Fussel ist nicht gleich Fussel. Man unterscheidet hier nämlich zwischen den Knötchen (Pilling) und den fliegenden Fusseln. Und je nach Art sagt man ihnen auf andere Weise den Kampf an.

Fussel-Knötchen (Pilling): Das können Sie tun

Die kleinen Knötchen, die sich oft nach dem Waschen oder Tragen auf Ihrem Lieblingspulli zeigen, sind das Ergebnis von Reibung und mechanischer Bewegung. Zum Glück gibt es effektive Methoden, um die nervigen Knubbel zu entfernen oder deren Entstehung zu verhindern.

Tipp 1: Der Pilling-Rasierer

Knötchen adé! Mit einem Rasierer oder einem speziellen Pilling-Rasierer können Sie die kleinen Knubbel entfernen. Arbeiten Sie dabei vorsichtig und mit leichtem Druck, um nicht versehentlich den Stoff Ihres Pullovers zu beschädigen.

Tipp 2: Die Fusselbürste

Eine Fusselbürste ist besonders hilfreich bei leichten Knötchen auf der Oberfläche. Beginnen Sie mit der gröberen Seite der Bürste, um die Knubbel zu lösen, und kämmen Sie anschließend mit der weicheren Seite nach – für eine glatte, fusselfreie Oberfläche.

Hack 3: Richtiges Waschen

Drehen Sie Ihren Pullover vor dem Waschen auf links, um die Außenseite vor Reibung zu schützen. Besonders empfindliche Wollpullover sollten Sie per Hand mit silikonhaltigem Shampoo waschen. Das Silikon legt sich wie ein Schutzfilm über die Fasern und verhindert so das Aufreiben.

Fliegende Fusseln am Wollpullover in den Griff bekommen

Wenn der Pullover anfängt, kleine Fasern zu verlieren, und diese sich überall verteilen, ist der locker gedrehte Garn daran schuld. Doch auch hier gibt es clevere Tricks, um die Flusen zu bändigen.

Tipp 1: Essig statt Weichspüler

Beim Waschen einfach einen Schuss Essig ins Weichspülerfach geben. Das mag zwar ungewöhnlich klingen, reduziert aber die statische Aufladung der Fasern und verhindert, dass sie sich lösen. Falls ein leichter Essiggeruch bleibt, können Sie beim letzten Waschgang etwas Weichspüler hinzufügen.

Tipp 2: Der Fusselhandschuh

Ein spezieller Fusselhandschuh mit samtiger Oberfläche zieht Flusen im Handumdrehen an. Streichen Sie mit leichtem Druck über den Pullover und wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Flusen entfernt sind.

Tipp 3: Ab in die Tiefkühltruhe

Dieser Hack klingt ungewöhnlich, funktioniert aber erstaunlich gut. Sprühen Sie Ihren Pulli leicht mit Wasser an, stecken Sie ihn in einen Plastikbeutel und legen Sie ihn für 24 Stunden ins Gefrierfach. Durch die Kälte brechen die Fasern, die für die Flusen verantwortlich sind, und lassen sich nach dem Herausnehmen leicht entfernen.