Die neuen M&M’s Minis: Großer Spaß im kleinen Format

Ideal zum Naschen, Backen und als Topping für Desserts: Der riesige Erfolg mit den kleinen Schokolinsen aus den USA ist in Österreich angekommen und ein neuer Favorit in der Küche von ORF 2-Moderatorin Silvia Schneider

Gemeinsam in eine Schale mit M&M’s greifen, sie miteinander teilen und Spaß haben... Seit 80 Jahren ist die kultige Marke über Generationen hinweg beliebt. Die bunten Schokolinsen sind überall dabei und waren 1982 sogar auf der ersten bemannten Space Shuttle Mission mit an Bord. Im kleinen Format starteten die M&M’s Milk Chocolate Minis in Amerika kometenhaft - als kleine Nascherei, Top-Zutat für Kekse und Kuchen und als Topping für Eiscreme und Desserts. Jetzt begeistern die kleinen Schokolinsen auch Nasch- und Backfans in Österreich. ORF 2-Moderatorin Silvia Schneider fühlt sich inspiriert: „Die Minis sind als kleine Nascherei zwischendurch ein großer Spaß. In meiner Küche bringen sie Farbe und Crunch ins Spiel und machen Lust auf Experimente.“

Die knackigen Fakten: Mit einem Durchmesser von 9,9 statt 13,5 Millimetern sind die Minis deutlich kleiner, geschmacklich treten sie hinter den Original Schokolinsen aber nicht zurück. Im Gegenteil: Die bunte Hülle um den zarten Schokokern hat einen größeren Anteil am Ganzen und bereitet deshalb ein vollkommen neues Crunch- und Geschmackserlebnis. „Die Rezeptur ist unverändert, trotzdem schmeckt die Mini-Version ein bisschen anders“, bestätigt Koch- und Backprofi Silvia Schneider, die mit den bunten Linsen in ihrer Küche die schönsten Leckereien kreiert. „Beim Backen haben sie den Vorteil, dass sie durch ihre Hülle nicht so leicht schmelzen. Und auch als Topping für Eiscreme und Desserts sind die Minis ideal.“

Pur genossen kommen die M&M’s Minis groß raus, wenn’s entspannt wird, zum Beispiel zu Hause mit Freunden und Familie oder vor dem Fernseher. Egal, wo und wann: Mit M&M’s Milk Chocolate Minis wird jeder Moment bunter.

Silvias Rezept für 20 M&M’s Hafer Cookies

Zutaten:

· 125 g weiche Butter

· 150 g M&M‘s Milk Chocolate Minis

· 150 g brauner Zucker

· 1 Ei

· 140 g Haferflocken

· 125 g Mehl

· 1 Prise Salz

· 1/2 TL Backpulver

· 2 TL Vanilleextrakt

Zubereitung

Butter und Zucker in eine Schüssel geben und mit dem Mixer glattrühren, dann Ei und Vanille dazu geben, auf höchster Stufe etwa 2 Minuten schlagen.

In einer zweiten Schüssel Haferflocken, Mehl, Backpulver und Salz miteinander vermischen. Anschließend die Butter-Zuckermasse zugeben und auf kleiner Stufe mixen. Die M&M‘s Minis unterheben und den Teig für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Den Ofen auf 160°C vorheizen, zwei große Backbleche mit Backpapier auslegen, pro Keks eine esslöffelgroße Menge Teig aufs Blech geben und in Cookie-Form bringen.

Zwischen den Cookies einen Abstand von 2 cm lassen, für etwa 10 Minuten backen, bis sie an den Seiten leicht bräunlich werden. Die Plätzchen aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.