Goodie Bags mit Sinn: Barbara Meier im UNICEF-Einsatz

Die UNICEF Österreich-Ehrenbeauftragten Barbara Meier & Ali Mahlodji besuchten das humanitäre Warenlager, von dem aus Tausenden bedürftigen Kindern in der ganzen Welt geholfen wird.

Von Wien über Cannes bis nach Hollywood: Topmodel Barbara Meier (38) ist auf den Roten Teppichen der Welt zu Hause. Abseits des Glamours jedoch engagiert sich die Mutter zweier kleiner Töchter von Herzen gerne für Bedürftige. Seit über zwei Jahren fungiert die Moderatorin und Schauspielerin ehrenamtlich als UNICEF Österreich-Ehrenbeauftragte und setzt sich u.a. für faire Chancen von Mädchen in Entwicklungsländern und dem damit verbundenen Recht auf Bildung ein.

Tausende Hilfspakete für Kinder in Not

Die wichtige Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen stand auch im Mittelpunkt jener Reise, die Barbara Meier kürzlich zusammen mit Top-Unternehmer und Humanist Ali Mahlodji (43), ebenfalls Ehrenbeauftragter von UNICEF Österreich, nach Kopenhagen führte. Dort besuchten die Prominenten das Warenlager der Hilfsorganisation – das weltweit größte in seiner Art und somit der entscheidende Standort, von dem aus Tausenden Kindern mit wichtigen Hilfsgütern geholfen werden kann.

Stars als ehrenbeauftragte Barbara Meier und Ali Mahlodji besuchten das UNICEF-Warenlager in Kopenhagen, das mit über 20.000 Quadratmetern das weltweit größte seiner Art ist. Hier werden Tausende Pakete produziert. © UNICEF/UNI526006/Hilal; Gabriel Miranda ×

Auf über 20.000 Quadratmetern werden über 1.000 verschiedene Artikel gelagert. Allein im Jahr 2023 wurden von hier UNICEF- Hilfsgüter im Wert von mehr als 5,3 Milliarden US-Dollar ausgeliefert. Über 70 verschiedene Kits wie Notfallpakete, Wash-Kits mit Wasser- und Hygieneartikeln, Hebammenkits, Kits für die frühe Kindheit und Bildungspakete werden im Warenlager in Kopenhagen automatisiert produziert, von Hand verpackt und versendet.

Stars als Ehrenbeauftragte

„Großartig, dass hier an nur einem einzigen Tag zum Beispiel 2.000 Boxen mit ausreichend Schulmaterial für 40 Kinder für einen Zeitraum von jeweils drei Monaten gepackt werden. Das sind Schul- und Lernmaterialien für 80.000 Kinder für drei Monate“, zeigte sich Barbara Meier begeistert von der Arbeit der Logistiktechnologie in Kopenhagen, wo man bereits im Jahr 1962 im kleineren Stil begann, Notfallpakete für Kinder in Entwicklungsländern zu schnüren. Aktuell werden von hier Hilfsgüter in Krisenherde wie Haiti, Afghanistan, Sudan oder der Demokratischen Republik Kongo geliefert.

Hilfsgüter im Wert von über 5, 3 Milliarden US-Dollar werden jährlich aus dem Logistikzentrum ausgeliefert. Unter www.unicef.at/shop können Sie für eine Auswahl an Hilfsgütern und Hilfsgüter-Paketen spenden! © UNICEF/UNI526006/Hilal; Gabriel Miranda ×

Hautnah erleben konnten Meier und EU-Jugendbotschafter, sowie Keynotespeaker Ali Mahlodji, welch essenzielle Leistungen von den UNICEF-Mitarbeiter:innen in dem Hochregallager, das der Größe des Kolosseums in Rom entspricht (!), vollbracht werden. Dabei standen die Ehrenbeauftragten auch selbst am Fließband und halfen beim Verpacken der Pakete. „Stimmen prominenter Persönlichkeiten helfen uns dabei, die Kinderrechte bekannter zu machen und mehr Unterstützung für unsere Arbeit zu bekommen“, so Christoph Jünger, Geschäftsführer UNICEF Österreich.

Dafür tauscht Barbara Meier gerne die Abendrobe gegen das Arbeitsgewand – und widmet sich den sinnvollsten Goodie Bags der Welt.