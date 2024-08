× Orgasmus fördert Intelligenz: Macht Sex uns schlau?

Während eines Höhepunkts werden verschiedene Bereiche des Gehirns aktiviert, die offenbar auch unsere Intelligenz steigern.

Das Herz klopft, der Atem wird schneller und ein riesiges Glücksgefühl fährt durch den Körper: Ach, der Orgasmus! Egal ob mit Freund, Freundin, oder alleine, zahlreichen Studien zufolge wirken sich regelmäßige Höhepunkte positiv auf Körper und Psyche aus. Doch ein Orgasmus macht nicht nur Spaß, stärkt das Immunsystem, lindert Schmerzen und bringt die Haut zum Strahlen, sondern macht uns auch schlauer. Denn Sex bringt unser Gehirn so richtig auf Hochtouren.

© Getty Images ×

Orgasmen steigern Denkleistung

Das Gehirn ist die zentrale Steuerungseinheit unseres Körpers und hat einen erheblichen Einfluss auf unser Sexualverhalten. Interessanterweise funktioniert dies auch in die entgegengesetzte Richtung: Unser Sexleben kann die Gehirnaktivität positiv beeinflussen. Laut Studien von Dr. Barry Komisaruk, einem Psychologen, Neurowissenschaftler und Professor an der Rutgers University in New Jersey, werden während eines Orgasmus über 30 wichtige Gehirnregionen aktiviert. In einer seiner Untersuchungen entdeckte er, dass insbesondere das limbische System (wichtig für das Gedächtnis) und der präfrontale Kortex (wichtig für Problemlösungen) dabei angeregt werden.

Wie passiert das? Das Gehirn setzt während des Orgasmus Wellen von Neurochemikalien frei, die verschiedene Hirnregionen wie den paraventrikulären Hypothalamuskern, die Amygdala, den Hippocampus und den Vagusnerv aktivieren. Diese Chemikalien werden ins Rückenmark transportiert und erhöhen die Aktivität im Gehirn. Ein Orgasmus verwandelt einen zwar nicht direkt in ein Genie, aber die dabei freigesetzten Neurochemikalien können vorübergehend die kognitive Leistung in bestimmten Bereichen verbessern.

Zusammengefasst: Ein Orgasmus verändert unseren IQ zwar nicht, kann aber durchaus unsere Konzentration und Gedächtnisleistung steigern. Er trägt dazu bei, unsere Denkleistung optimal zu nutzen und ausgeglichener zu arbeiten. Fazit: Je mehr, desto besser!