Vorreiter seit über 60 Jahren

Betten Reiter ist seit mehr als 60 Jahren bemüht neue Wege in Richtung Nachhaltigkeit zu finden und den Handel ein Stück klimafreundlicher zu gestalten. Das neueste Umweltprojekte ist die erste klimaneutrale Matratze Österreichs.

Seit 2007 ist das Unternehmen Partner von Fairtrade – und das als erster Heimtextil-Erzeuger in Österreich. Auch mit der hauseigenen Manufaktur ist Betten Reiter Pionier, ist er doch der einzige Filialist in Europa, der Decken und Pölster aus 100 Prozent fair gehandelter Baumwolle exklusiv für die eigenen Geschäfte selbst produziert.

Erste klimaneutrale Matratze

Neuestes Umweltprojekt von Betten Reiter ist die erste zertifizierte, 100 Prozent klimaneutrale Matratze Österreichs, die gemeinsam mit der Firma Elastica entwickelt wurde. „Die qualitativ hochwertige Matratze verbindet das Beste aus zwei Welten: gesunden, erholsamen Schlaf und eine ressourcensparende Herstellung. Die Produktentwicklung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein zu einem noch nachhaltigeren Sortiment. Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen!“, betont Peter Hildebrand, Geschäftsführer von Betten Reiter. Mit modernster Technik haben die Kooperationspartner den CO2-Ausstoß der Matratze bei der Herstellung auf ein Minimum reduziert. Die übrigen CO2-Emissionen werden mit Klimazertifikaten vollständig kompensiert und so ein Waldaufforstungsprojekt in Uganda und ein Windkraftprojekt in Namibia unterstützt. Für die hohe Qualität der Zertifikate garantiert der branchenunabhängige Nachhaltigkeitsberater „Fokus Zukunft“.

Neuer Füllstoff zu 100 Prozent kompostierbar

Auch neu dieses Jahr ist die Einführung einer zur Gänze abbaubaren Kunststofffaser, auf die Betten Reiter bis Ende des Jahres bei sämtlichen seiner selbst produzierten, synthetischen Decken und Pölster umsteigen wird. „Herkömmliches Plastik lässt sich so gut wie gar nicht abbauen, denn mit der Zeit zerreibt es sich zu immer kleineren Teilchen und verteilt sich schließlich als Mikroplastik in der Umwelt. Dem arbeiten wir mit dem neuen Füllstoff La Fill Bio entgegen“, so Hildebrand. Die weltweit erste synthetische Füllung aus vollständig biologisch abbaubaren Recyclingfasern ist innerhalb von zwei Jahren zu 100 Prozent kompostierbar und besteht komplett aus recycelten Rohstoffen. Sie ist somit doppelt nachhaltig. Funktionelle Eigenschaften wie Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung und Wärmeisolation bleiben dabei wie bei herkömmlichen Funktionsfasern voll erhalten.

© Betten Reiter/Salih Alagic ×

Viel Wert auf Tierwohl

Keine Kompromisse macht das Unternehmen auch beim Tierschutz und setzt sich aktiv für das Tierwohl und gegen Tierquälerei jeder Art ein. Die Reiter-Tierschutzgarantie ermöglicht einen lückenlosen Herkunftsnachweis und garantiert, dass weder Daunen aus Lebendrupf noch von Tieren aus Stopfmast verwendet werden.