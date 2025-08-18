Am Flughafen: Schmugglerin mit 25.000 Pillen Potenzmittel erwischt

Zollhund Brownie zeigte bei den zwei Sporttaschen der Frau reges Interesse.

Der österreichische Zoll konnte am Flughafen Wien wurde ein eine Schmugglerin mit ganz viel Potenzmittel für Männer entlarven. Bei der Schwerpunktkontrolle Ende Juli wurden von der Reisenden zwei Sporttaschen beschlagnahmt – darin befanden sich rund 25.000 Pillen, die offenbar aus Delhi, Indien, in die Europäische Union geschmuggelt werden sollten.

© BMF/ZAÖ

„Fälle wie dieser zeigen eindrucksvoll, mit welcher Professionalität der Zoll gegen Schmuggel vorgeht. Geschmuggelte Medikamente entziehen sich jeder Qualitätskontrolle und können gesundheitsgefährdende oder sogar lebensbedrohliche Inhaltsstoffe enthalten”, so Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.

Zollhund erschnüffelte Ware

Zollhund Brownie zeigte im Zuge einer risikoorientierten Kontrolle bei zwei Sporttaschen auffälliges Interesse, woraufhin diese per Röntgengerät überprüft wurden. Die Aufnahmen erhärteten den Verdacht auf einen möglichen Medikamentenschmuggel.

Beim Öffnen der Taschen durch die Zollbediensteten zeigte sich: Beide waren ausschließlich mit Tabletten gefüllt – insgesamt fast 25.000 Stück. Die Tabletten wurden als Beweismittel sichergestellt. Die Frau muss nun mit einem Finanzstrafverfahren und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.