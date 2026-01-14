Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Brand Krems 10 Personen verletzt
© DOKU-NÖ

Im Wohnzimmer

10 Verletzte: Zigarette soll Feuer in Wohnhaus ausgelöst haben

14.01.26, 11:49
Teilen

Brandermittler dürften die Ursache des Feuers herausgefunden haben. 

Unsachgemäßer Umgang mit Tabakwaren dürfte einen Brand mit zehn Verletzten in der Nacht auf Dienstag in einem Mehrparteienhaus in Krems ausgelöst haben. Auch ein elektrischer Defekt an einem akkubetriebenen Gerät könne nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht als Ursache für das Feuer ausgeschlossen werden, sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Mittwoch. Die Erhebungen wurden vom Landes- und Bundeskriminalamt sowie dem Bezirksermittler durchgeführt.

Feuerwehr Kremst
© DOKU-NÖ

Der Brand war im Wohnzimmer einer Wohnung ausgebrochen, teilte Weinkirn mit. Die Feuerwehr brachte 41 Personen sowie jeweils zwei Hunde und Katzen aus dem stark verrauchten Gebäude in Sicherheit. Zehn Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Bei den Löscharbeiten standen 111 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden