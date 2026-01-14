10 Verletzte: Zigarette soll Feuer in Wohnhaus ausgelöst haben

Brandermittler dürften die Ursache des Feuers herausgefunden haben.

Unsachgemäßer Umgang mit Tabakwaren dürfte einen Brand mit zehn Verletzten in der Nacht auf Dienstag in einem Mehrparteienhaus in Krems ausgelöst haben. Auch ein elektrischer Defekt an einem akkubetriebenen Gerät könne nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht als Ursache für das Feuer ausgeschlossen werden, sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Mittwoch. Die Erhebungen wurden vom Landes- und Bundeskriminalamt sowie dem Bezirksermittler durchgeführt.

© DOKU-NÖ

Der Brand war im Wohnzimmer einer Wohnung ausgebrochen, teilte Weinkirn mit. Die Feuerwehr brachte 41 Personen sowie jeweils zwei Hunde und Katzen aus dem stark verrauchten Gebäude in Sicherheit. Zehn Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Bei den Löscharbeiten standen 111 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.