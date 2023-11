14 Weihnachtsmärkte legen in Wien jetzt los

777 Stände in Europas Advent-Hauptstadt

Wien. Am Freitag dieser Woche erobert das Christkind Wien – Europas Advent-Hauptstadt bietet heuer insgesamt 14 Weihnachts- und Adventmärkte mit 77 7 Ständen – davon 179 mit Gastronomie, wie das Marktamt am Sonntag mitteilte. Dass sich alle genehmigten Stände auch an die Spielregeln halten, werde vom Marktamt auch heuer wieder penibel kontrolliert.

„Die Vorweihnachtzeit ist für uns als Marktamt in einer der schönsten Weihnachtsstädte der Welt Hochsaison“, so Andreas Kutheil vom Marktamt, der auch auf die lange Tradition der Wiener Weihnachtsmärkte verweist: 1722 wurde der erste Weihnachts- und Krippenmarkt auf der Freyung veranstaltet, seit 1975 gibt es den Christkindmarkt am Rathausplatz

Und das sind die 14 Weihnachtsmärkte: