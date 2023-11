Expertin verrät, wie Sie jetzt richtig heizen

Eine Haushaltsexpertin verrät, wie Sie in der Übergangszeit richtig heizen.

Die Kälte macht sich nicht nur draußen bemerkbar, sondern auch in den eigenen vier Wänden. Macht es trotzdem schon Sinn, die Heizung im Herbst aufzudrehen? Wer friere, der könne die Heizung bereits einschalten, sagt Roxanna Pelka, Haushaltsexpertin von "Helpling", einem Online-Portal für haushaltsnahe Dienstleistungen im Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on news". Die Haushaltsexpertin verrät, wie Sie in der Übergangszeit richtig heizen.

So heizen Sie jetzt richtig

Heizungen müssen regelmäßig entlüftet werden. Dafür können Sie den Heizkörper mit einem speziellen Schlüssel öffnen, sodass die Luft entweichen kann, erklärt Haushaltsexpertin Roxanna Pelka. Die Heizkörper sollte man regelmäßig reinigen.

Die Haushaltsexpertin rät außerdem die Heizung besser auf eine niedrige Stufe zu stellen, anstatt sie komplett auszuschalten, wenn man das Haus verlässt. Denn das Wiederaufheizen des komplett abgekühlten Raumes verbraucht enorm viel Energie. Besser ist es, die Temperatur im Raum konstant zu halten.

Pelka empfiehlt regelmäßiges Stoßlüften. Im Gegensatz zum angekippten Fenster können Sie so den Wärmeverlust reduzieren.

Vorhänge können zudem verhindern, dass die Wärme entweicht. Insbesondere bei weniger gut isolierten Altbauten können Sie durch geschlossene Vorhänge konstanten Wärmeverlust vermeiden. Um die Fenster zusätzlich abzudichten, können Sie eingerollte Wolldecken auf die Fensterbänke legen.

Heizkörper sollten ausreichend Freiraum haben

Außerdem sollen alle Heizkörper sollten in der Wohnung ausreichend Freiraum haben und nicht von Möbelstücken verdeckt sein.

Um trockene Heizungsluft zu verhindern können Sie bei Heizkörpern auf feuchte Tücher zurückgreifen, sagt Pelka. Diese einfach auf die Heizkörper legen. So verdunstet das Wasser und erhöht die Luftfeuchtigkeit im Raum.

Zimmerpflanzen können bei trockener Heizungsluft ebenfalls helfen. Diese setzten bei der Fotosynthese nämlich Feuchtigkeit frei.