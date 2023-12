19-jähriger Pkw-Lenker touchiert Brückengeländer – tot

Der Autofahrer kam rechts von der Fahrbahn ab und krachte zunächst mit der Fahrerseite gegen eine Leitplanke und touchierte daraufhin ein Brückengeländer. Er erlag seinen schweren Verletzungen. Die Beifahrerin (17) wurde leicht verletzt.

Steiermark. Am Samstagnachmittag ereignete sich in Liezen ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Waidhofen an der Ybbs (NÖ) kam auf der B320 aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn ab und touchierte das dortige Brückengeländer.

Der Autofahrer erlitt durch den Unfall schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 19-Jährige noch an der Unfallstelle, wie die Polizei berichtet. Die 17-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Waidhofen an der Ybbs, erlitt leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte die Verletzte nach der Erstversorgung ins LKH Rottenmann.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Liezen war im Einsatz. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.