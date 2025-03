21-Jährige von Raser gerammt und verletzt liegen gelassen

Der gewissenlose Bleifuß dürfte, als er in die Schulstraße in Schalchen einbog, die Kontrolle über seinen schwarzen Straßenboliden verloren haben.

OÖ. Ein vorerst unbekannter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag eine Fußgängerin in Schalchen im Innviertel in Oberösterreich (Bezirk Braunau) erfasst und verletzt. Statt Erste Hilfe zu leisten, brauste der Lenker dann mit seinem schwarzen Pkw davon. Die Polizei nahm die Fahndung nach dem Fahrerflüchtigen auf. Laut Ermittlern dürfte der gesuchte Wagen im vorderen Bereich eine starke Beschädigung aufweisen.

Die junge Frau war mit einem Bekannten in der Schulstraße zu Fuß unterwegs gewesen, die in diesem Bereich eine verkehrsberuhigte Tempo-30-Zone ist. Der entgegenkommende Lenker dürfte wegen seines viel zu hohen Tempos die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, er geriet auf den Gehsteig und erfasste die 21-Jährige. Sie wurde zur Seite geschleudert und blieb verletzt am Boden liegen. Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte das Unfallopfer in das Krankenhaus Braunau. Die Polizei bat mögliche Zeugen, sich an die Polizeiinspektion Mattighofen (Tel. 059133/4207) zu wenden.