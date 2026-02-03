Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Halbnackter Kopfverletzungen Sölden
© Zoom Tirol/Ein Nothubschrauber brachte den Verletzten ins Spital.

In Wintersportort

24-Jähriger mit Kopfverletzungen halbnackt vor Hotel-Garage entdeckt

03.02.26, 08:50
Teilen

Nur der Rückfahrsensor eines Autos verhinderte Schlimmeres. 

Ein 24-Jähriger ist Montagabend kaum ansprechbar, verletzt und nur leicht bekleidet in einer Garagenausfahrt eines Hotels im Tiroler Wintersportort Sölden (Bezirk Imst) gelegen. Der Deutsche wurde bemerkt, als ein 21-Jähriger mit einem Pkw in Schrittgeschwindigkeit rückwärts aus der Garage fahren wollte.

In einer Rechtskurve ertönte plötzlich der Rückfahrsensor und der Lenker entdeckte den Verletzten am Boden liegend. Ob das Auto den 24-Jährigen erfasste, war indes unklar.

Der Pkw-Lenker setzte jedenfalls einen Notruf ab und brachte den Deutschen, der eine offensichtliche Kopfverletzung hatte, in den Beherbergungsbetrieb. Dort wurde er vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, berichtete die Polizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen