24-Jähriger mit Kopfverletzungen halbnackt vor Hotel-Garage entdeckt

Nur der Rückfahrsensor eines Autos verhinderte Schlimmeres.

Ein 24-Jähriger ist Montagabend kaum ansprechbar, verletzt und nur leicht bekleidet in einer Garagenausfahrt eines Hotels im Tiroler Wintersportort Sölden (Bezirk Imst) gelegen. Der Deutsche wurde bemerkt, als ein 21-Jähriger mit einem Pkw in Schrittgeschwindigkeit rückwärts aus der Garage fahren wollte.

In einer Rechtskurve ertönte plötzlich der Rückfahrsensor und der Lenker entdeckte den Verletzten am Boden liegend. Ob das Auto den 24-Jährigen erfasste, war indes unklar.

Der Pkw-Lenker setzte jedenfalls einen Notruf ab und brachte den Deutschen, der eine offensichtliche Kopfverletzung hatte, in den Beherbergungsbetrieb. Dort wurde er vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, berichtete die Polizei.