275.000 Krankenstände legen das Land lahm

Immer noch gibt es österreichweit unzählige Krankenstände.

Virus-Welle. Obwohl der Höhepunkt der Grippewelle vorbei zu sein scheint, sind immer noch extrem viele Krankenstände gemeldet. Zwar sind im Vergleich zur Vorwoche (291.972) die Krankenstände weiter zurückgegangen, allerdings sind laut Österreichischer Gesundheitskasse österreichweit immer noch 275.666 Personen im Krankenstand. Das ist damit derselbe Wert wie eine Woche zuvor im Vorjahr (275.764). Heißt: Österreich ist immer noch von einer heftigen Infektions-Welle erfasst.

Grippewelle soll mit Frühling abklingen

„Dieser Rückgang ist für die Jahreszeit und die frühlingshaften Temperaturen nicht ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass die Infektionswelle allmählich etwas abklingt“, sagt Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK in einer Aussendung. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen. Damals waren 266.112 Personen ans Bett gefesselt. Immerhin fast 10.000 mehr als im selben Zeitraum 2024.

„Dennoch bleibt es wichtig, achtsam zu sein, insbesondere für Risikogruppen. Neben den bewährten Hygienemaßnahmen spielt ein gesunder Lebensstil eine wesentliche Rolle, um das Immunsystem zu stärken“, so Krauter. Der großteil der Krankheitsfälle habe einen grippalen Infekt (85.298). 6.533 der Arbeitsunfägkeitsmeldungen in der Kalenderwoche 10 sind an Influenza erkrankt, 659 Fälle leiden an Covid. Allerdings beruft man sich hier nicht auf getestete Fälle, sondern das Abwassermonitoring.