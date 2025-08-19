Alles zu oe24VIP
29-jähriger Deutscher am Großglockner tödlich verunglückt

Bergunglück

19.08.25, 12:48
Der 29-Jährige ist beim Abstieg auf der Tiroler Seite mehrere hundert Meter in den Tod gestürzt.

Kals. Ein 29-jähriger Deutscher ist am Montag bei einer Bergtour im Bereich des sogenannten Teufelshorn an der Ostseite des Großglockners auf Tiroler Gebiet offenbar mehrere hundert Meter abgestürzt und dabei tödlich verunglückt. Drei Alpinisten, die ebenfalls im Gelände unterwegs waren, beobachteten aus einiger Entfernung, wie der Mann plötzlich in die Tiefe fiel, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie setzten sofort einen Notruf ab.

Die Besatzung eines Notarzthubschraubers konnte letztlich nur mehr den Tod des Verunglückten feststellen. Der Deutsche, der allein unterwegs gewesen war, wurde mit einem Polizeihubschrauber geborgen.

