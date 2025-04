5. Österreichische Dialogwoche Alkohol, von 5.-11. Mai 2025

Von 5. bis 11. Mai 2025 steht ganz Österreich im Zeichen des offenen Dialogs über Alkoholkonsum. Die „Österreichische Dialogwoche Alkohol“ bringt eine Vielzahl kostenloser Veranstaltungen – online wie offline – und lädt die Bevölkerung ein, ihr Trinkverhalten zu reflektieren: Wie viel Alkohol trinke ich? Was sind die Vorteile von Reduktion und wie kann es gelingen, weniger zu trinken?

In einer Gesellschaft, in der Alkohol allgegenwärtig ist, bleibt der problematische Konsum oft unerkannt – und das Thema Alkoholabhängigkeit ein Tabu. Genau hier setzt die Dialogwoche an. Sie will informieren, aufklären und Raum für Austausch über Alkohol schaffen.

„Weniger Alkohol verbessert nicht nur die körperliche und mentale Gesundheit, sondern stärkt auch soziale Beziehungen und entlastet finanziell“, sagt Claudia Neumayer-Stickler, Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger. „Es lohnt sich, den eigenen Konsum bewusst zu hinterfragen – denn weniger Alkohol bedeutet mehr Lebensqualität für alle.“

Alkoholkonsum in Österreich: Gesundheitsrisiken und gesellschaftlicher Wandel

Rund 370.000 Menschen in Österreich gelten als alkoholabhängig (5 Prozent), weitere 10 Prozent trinken in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Insgesamt sind etwa eine Million Österreicher*innen von riskantem Alkoholkonsum betroffen.

Alkohol ist weltweit – nach Nikotin – die Substanz mit der höchsten Krankheitslast. Dabei gibt es keine ungefährliche Konsummenge: Das Risiko für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychische Erkrankungen steigt mit der Menge des Alkoholkonsums.

„Alkohol ist tief in unserer Alltagskultur verankert – gerade deshalb braucht es eine offene Diskussion und einen bewussteren Umgang“, sagt Lisa Brunner, Obfrau der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung. „Unser Ziel ist es, einen gesellschaftlichen Wandel zu unterstützen: weg vom gedankenlosen Konsum, hin zu reflektierten Entscheidungen. Dies bedeutet auch, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, wenn man weniger trinken oder ganz aufhören möchte.“

Kein Alkohol ist „sicher“

Es gibt keine sichere Alkoholmenge. Das bedeutet: Auch geringe Mengen können schaden – wenn auch in geringerem Ausmaß.

Das Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen (darunter Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depression) steigt mit der Menge und Häufigkeit des Alkoholkonsums.

Entscheidend ist: Alkoholkonsum liegt auf einem Risikokontinuum: Mit zunehmender Menge und Häufigkeit steigt das Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen. Auch die Entstehung einer Abhängigkeitserkrankung wird dadurch wahrscheinlicher.

„Wissen hilft, Verantwortung zu übernehmen“, betont Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich. „Mit der Dialogwoche schaffen wir in und für ganz Österreich einen Raum für Auseinandersetzung über Alkohol – sachlich, einladend und auf Augenhöhe.“

Breites Angebot für alle – vom Online-Kick-off bis zur Beratung vor Ort

Der Auftakt zur Dialogwoche findet am Montag, 5. Mai 2025, von 10:00 bis 12:30 Uhr, in Form eines kostenlosen Online-Events statt – mit spannenden Impulsvorträgen und Diskussionen.

Im Lauf der Woche folgen bundesweit zahlreiche Angebote: von Infoveranstaltungen über Workshops bis hin zu individuellen Beratungsmöglichkeiten – für Jugendliche, Eltern, Betriebe, Lehrpersonal, Fachkräfte im Gesundheitswesen und alle Interessierten.

Digitale Angebote: Selbsttest, Quiz und ein digitales Reduktionsprogramm

Unter www.dialogwoche-alkohol.at finden Interessierte nicht nur den vollständigen Eventkalender, sondern auch hilfreiche Tools wie den anonymen Alkohol-Selbstcheck, ein Quiz, Tipps zum „Nein-Sagen“ sowie das innovative digitale Selbsthilfeprogramm „alkcoach.at“. Es ist das erste seiner Art in Österreich.

Die Dialogwoche Alkohol findet heuer zum fünften Mal statt. Sie ist eine Initiative der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung wird 2025 in Kooperation mit dem Dachverband der Sozialversicherungsträger und dem Fonds Gesundes Österreich / Gesundheit Österreich GmbH durchgeführt.