500 Euro Corona-Hilfe nur für Pflege-Bedienstete

Türkis-Grün bleibt dabei: ­Corona-Geld gibt es nur für Spitals- und Pflegebereich.

Wien. Die 500 Euro Bonus für die Belastung durch die Pandemie sind ohnehin nicht viel. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner rückte am Wochenende aus, um zu kritisieren, dass etwa Rettungssanitäter oder auch Mitarbeiter in Teststraßen um den Corona-500er umfallen. Vergebens, denn die ÖVP will den Gesetzesantrag unverändert durchziehen – und der sieht eben die Hilfe für 190.000 Personen in Spitälern und Pflegeeinrichtungen vor. „Diese haben sich den Bonus in der Höhe von durchschnittlich 500 Euro mehr als verdient“, so VP-Klubchef August Wöginger zu ÖSTERREICH.