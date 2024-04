53-Jährige stirbt in brennendem Auto

Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und stürzte auf geparkte Fahrzeuge.

Mitterberg. Eine 53-Jährige ist am Samstag nach einem Unfall auf der B320, der Ennstal-Bundesstraße, in ihrem brennenden Wagen ums Leben gekommen. Sie kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Raddurchlass und wurde in die Höhe katapultiert. Ihr Pkw stürzte auf geparkte Fahrzeuge und fing sofort Feuer.

Für die Frau kam nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehren führten einen Löschangriff mittels Schaum durch und verhinderten eine weitere Brandausbreitung auf den direkt an der Einsatzstelle befindlichen Gasthof und ein Nebengebäude, wie die Freiwillige Feuerwehr St. Martin am Grimming via Facebook berichtet. Die Polizei richtete eine großräumige Verkehrsumleitung ein.

Für die psychologische Nachbetreuung von in Summe 20 bis 25 Personen (Einsatzkräfte und Zivilpersonen) standen das KIT-Team des Roten Kreuz, mehrere Feuerwehrsanitäter, Sanitäter und First Responder des Rotes Kreuz sowie Landesfeuerwehrarzt Dr. Rampler im Einsatz.